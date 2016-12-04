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i sevmiyoruz ya bayılıyoruz

Kerevizi sevmiyoruz baklavaya bayılıyoruz
Türk damak zevkini ölçmek için düzenlenen ankette en beğenilmeyen tat çıktı. Sosyal anket platformu www.poltio. com, toplam 91 bin 759 kez yanıtlanan soruları analiz ederek, Türkiye'deki yemek tercihleri ve damak zevkiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. En beğenilmeyen yemeğin seçildiği ankette 4 bin 951 kişinin yüzde 20,4'ü kereviz yanıtını verdi. Bunu yüzde 19 ile bamya, yüzde 16,4 ile brokoli izledi. "Adana kebap mı, Urfa kebap mı?" sorusunu yanıtlayan 4 bin 779 kişinin yüzde 77'si 'Adana' cevabını verdi. ile künefenin karşılaştırıldığı soruda 6 bin 268 kişinin yüzde 58'i 'baklava' dedi. "En iyi çiğ köfteyi hangi ilimiz yapar?" sorusunu cevaplayanların yüzde 56'sı 'Şanlıurfa' yanıtını verdi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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