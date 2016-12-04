Bademcik iltihabına sarımsak-papatya

FARENJİTE BENZİYOR AMA...
Halk arasında genellikle boğaz ağrısının ilk suçlusu bademcikler görülüyor. İnsan boğazında adeta kontrol kulesi görevi yapan bademcikler hava yoluyla vücuda giren mikroorganizmaların kontrolünü sağlar. Boğazda ortaya çıkan ağrılar virüs kaynaklı da olabilir. Bütün boğaz yapısını etkileyen farenjit ile bademcik iltihaplanmasının belirtileri birbirine karıştırılabilmektedir.
ANTİBİYOTİK İÇİLMEZ
Bademcik iltihabı genellikle bakterilere bağlı gelişirken, burun yerine ağızdan nefes almak, geniz akıntısı, sinüzit hatta reflü gibi farklı rahatsızlıklar farenjite neden olabilir. Farenjitin tedavisi cerrahi olmaz. Bu rahatsızlıkta antibiyotik kullanımı ise yarardan çok zarar verir.
BELİRTİLERİ KARIŞTIRMAYIN
♦ Bademcik iltihabında bademciklerin üzerinde beyaz noktalar varken, farenjitte tüm boğazda kırmızı renk görülür.
♦ Farenjitte olmayan ateş bademcik iltihabında yükselir.
♦ Bademcik iltihabında ağız kokusu vardır. Farenjitte bu olmaz.
♦ Bademcik iltihabı son derece ağrılıyken, farenjitte hissedilen ağrı bu kadar şiddetli değildir.
♦ Farenjit ayakta geçirilebilir.
NE ZAMAN AMELİYAT OLMALI?
♦ Kullanılan ilaçlara rağmen iltihabın önüne geçilemiyorsa,
♦ Bir yıl içinde 5'ten fazla akut, ateşli bademcik enfeksiyonu oluyorsa,
♦ Çocukluk döneminde aşırı büyüyen bademcikler beslenme ve solunumu olumsuz etkiliyorsa,
♦ Tek taraflı asimetrik bademcik büyümeleri ortaya çıkmışsa,
♦ Kötü kokuya neden olan bademcik iltihaplanmalarında bademcik ameliyatı gerekebilmektedir.
BİTKİLER İMDADA YETİŞİYOR
♦ Papatya: Bitkisel antibiyotikler bademcik iltihaplarında da kullanılır. Bunların arasında papatya, ekinezya, böğürtlen, hanımeli ve karahindiba da faydalıdır.
♦ Sarımsak: Günde çiğnenerek yenecek 2-3 diş sarımsak bademcik iltihabını gidermek için etkili olur.
♦ Adaçayı: Hazırlayacağınız bir bardak adaçayı ile gün içinde 3-4 kez gargara yapabilirsiniz.
♦ Kekik: Adaçayı gibi kekik çayı da gün boyunca gargara olarak kullanılabilir. 1 bardak kaynar derecedeki suya 1 çay kaşığı kadar kekik atıp 1-2 dakika demlendirdikten sonra süzerek elde edeceğiniz çayla gargara yapılabilir.
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