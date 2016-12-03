Zeytinyağı-fasulye yaşlılığa yenilme

Yaşlanma sürecini uzatmak sanıldığı kadar zor değil. Yanlış beslenme, bilgisizlik, eve kapanma, bedensel yetersizlik, yoksulluk, hastalıklar, diş sorunları nedeni ile çiğnemede güçlükler, ilaç kullanımı ve iştahsızlığın besin eksikliklerinin temelinde yattığını söyleyen uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu: "Çoğu yaşlıda A, B1, B2,B3, B12 , C, E vitaminleri, folikasit, demir, krom, çinko eksikliklerigörülür" diyen uzmanlar, şöyle devam etti: "Bu vitamin ve mineraller vücudunbağışıklık sistemini güçlendirerekhastalıklara yakalanma riskiniazaltır. Ancak içerdikleri gıdaların miktarını yaşlılıkta değil orta yaşlarda artırmak önemlidir. Doğru beslenmeyle uzun süre genç kalınabilir." horm onlar etkili yor Hücrelerin yıpranmasına ve yaşlanmaya neden olan mekanizmaların genlerin kontrolünden de etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, yaşlılığın önünü almak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Büyüme hormonumuz bağışıklık sistemimizi korumaktadır, fakat yaşla beraber daha az salgılanmaktadır. Adrenalinbezleri tarafından üretilenDHEA, 50 yaş sonrasındanormaldekinin yüzde30'u kadarüretilmeyebaşlar. Yaşlanma etkilerinigeciktirip, kas gücünü geliştirir. Deney hayvanlarına verilen büyüme hormonu ve DHEA olumlu sonuçlar vermiştir. Bir tür antioksidanolan alfa lipoic asit yaşlanmayıazaltan etkenlerden biridir,vücutta glukozun zararınıazaltıp yaşlanma süreciniuzatmaktadır."
DOMATES-FESLEĞEN
"Yaşlanmayı önleyen likopen de yaş ilerlerledikçe azalır. Likopen, en çok domates, karpuz, greyfurt,maydanoz ve fesleğen,hurma, tavuk ciğeri, pul biberve kırmızı lahanada bulunur. Genç kalmayı sağlayan mucizevi bir yiyecek yoktur ama iyi bir beslenme alışkanlığı sağlıklı ve geç yaşlanmaya katkı sağlar."
BUÖNERİLEREDİKKAT!
* Yağ, şeker, tuzu azaltın.
* Yağı alınmış süt ve yoğurt kullanın.
* Günde ortalama 2.5 litre su için.
* Diyet lifi içeren sebze, meyve, tahıl, kuru baklagilleri tüketin.
* Kan bulgularınıza uygun gıdaları tercih edin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.