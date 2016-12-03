Zeytinyağı-fasulye yaşlılığa yenilme

Yaşlanma sürecini uzatmak sanıldığı kadar zor değil. Yanlış beslenme, bilgisizlik, eve kapanma, bedensel yetersizlik, yoksulluk, hastalıklar, diş sorunları nedeni ile çiğnemede güçlükler, ilaç kullanımı ve iştahsızlığın besin eksikliklerinin temelinde yattığını söyleyen uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu: "Çoğu yaşlıda A, B1, B2, B3, B12 , C, E vitaminleri, folik asit, demir, krom, çinko eksiklikleri görülür" diyen uzmanlar, şöyle devam etti: "Bu vitamin ve mineraller vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ancak içerdikleri gıdaların miktarını yaşlılıkta değil orta yaşlarda artırmak önemlidir. Doğru beslenmeyle uzun süre genç kalınabilir." horm onlar etkili yor Hücrelerin yıpranmasına ve yaşlanmaya neden olan mekanizmaların genlerin kontrolünden de etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, yaşlılığın önünü almak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Büyüme hormonumuz bağışıklık sistemimizi korumaktadır, fakat yaşla beraber daha az salgılanmaktadır. Adrenalin bezleri tarafından üretilen DHEA, 50 yaş sonrasında normaldekinin yüzde 30'u kadar üretilmeye başlar. Yaşlanma etkilerini geciktirip, kas gücünü geliştirir. Deney hayvanlarına verilen büyüme hormonu ve DHEA olumlu sonuçlar vermiştir. Bir tür antioksidan olan alfa lipoic asit yaşlanmayı azaltan etkenlerden biridir, vücutta glukozun zararını azaltıp yaşlanma sürecini uzatmaktadır."



DOMATES-FESLEĞEN

"Yaşlanmayı önleyen likopen de yaş ilerlerledikçe azalır. Likopen, en çok domates, karpuz, greyfurt, maydanoz ve fesleğen, hurma, tavuk ciğeri, pul biber ve kırmızı lahanada bulunur. Genç kalmayı sağlayan mucizevi bir yiyecek yoktur ama iyi bir beslenme alışkanlığı sağlıklı ve geç yaşlanmaya katkı sağlar."



BU ÖNERİLERE DİKKAT!

* Yağ, şeker, tuzu azaltın.

* Yağı alınmış süt ve yoğurt kullanın.

* Günde ortalama 2.5 litre su için.

* Diyet lifi içeren sebze, meyve, tahıl, kuru baklagilleri tüketin.

* Kan bulgularınıza uygun gıdaları tercih edin.



