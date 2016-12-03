Kemik suyu ağrıların sonu

MUCİZEVİ ETKİLER
* Kemiğin içindeki ilik, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik ilikleri soğuğa karşı koruyucu olmasının yanında kısa sürede iyileşmeyi sağlar.
* Kemikleri güçlendirmesinin yanında hasta kemikleri iyileştirir. Çocuklarda boy uzamasını destekler
* Yaşlıların diz sağlığında sorun olmasının temel nedeni dizlerin içindeki sıvının kaybolması ve vücut tarafından tekrar üretilememesidir. Kemik suyuyla hazırlanacak çorba da ihtiyaç duyulan bu sıvıyı dizlere verir. Bu sayede dizler, eskisi gibi olamasa da güçlenir.
* Merdiven çıkamayan ya da yürürken dizlerinin güçsüzlüğünden şikayet eden yaşlıların dizlerine güç verir. Daha sağlam ve dengeli basmalarına yardım eder.
* Çocukların yemeklerine az miktarda katılarak tüketmesi sağlanırsa gelişimlerine çok faydalıdır.
* Grip ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı vücudun direncini artırır. Hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştırır.
* Menopoz döneminde görülen kemik erimesine karşı çok etkili olduğu ve kadınlarda menepoza bağlı ortaya çıkan sorunların büyük ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir.
* Vücudunun herhangi bir yerinde kırık ve çıkığı olan hastaların düzenli olarak kemik suyu tüketmesi sağlanırsa hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.
DİZ KAPAĞINDAKİ ERİMEYİ ÖNLÜYOR
İnsanlarda özellikle de kadınlarda yaş ilerledikçe diz kapaklarındaki sıvılar azalır ve insanlar diz ağrılarından şikayet ederler. Kemik suyu eklemlerdeki sıvıyı tekrardan oluşturur ve ağrıların azalmasını sağlar. Düzenli olarak kullanılırsa diz kapaklarındaki erimeler engellenebilir.
İÇİNİZİ ISITACAK TERBİYELİ ÇORBA
* 4-5 adet dana veya kuzu kemik (hafif etli olmalı)
* 1 yumurta sarısı
* 1 yemek kaşığı un
* 3 yemek kaşığı yoğurt
* Nane kurusu
* Tuz
* Pul biber
* 1 fincan sirke
Öncelikle kemikler düdüklü tencerede 40-45 dakika haşlanır. Haşlama işleminden sonra kemikler tencereden çıkartılır. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, tuz, sirke, limon suyu, un eklenir ve terbiyesi hazırlanmış olur. Hazırlanan terbiye, tencerede kalan kemik suyuna eklenir ve 5 dakika daha pişirilir. Üzerine baharatlar atılır. İsteğe bağlı bu çorbaya tel veya arpa şehriye ya da bezelye, brokoli, havuç gibi çeşitli sebzeler de ilave edilebilir.
SEBZELİ HAŞLAMA
* 1 kilo kemikli kuzu eti
* 10 adet arpacık soğan
* 1 adet havuç
* 1 adet patates
* 7 diş sarımsak
* 10 dal maydanoz
* Yarım bardak zeytinyağı
* 1 çay kaşığı karabiber
* 1 tatlı kaşığı kekik
* Biraz tuz
* 1 tane kereviz
Eti parçalara ayırın. Fazla yağını alın. Kuşbaşı doğranan etleri tencere koyup üzerine zeytinyağı ilave ederek kısıt ateşte suyunu salmasını bekleyin. Etler suyunu çekene kadar arada sırada karıştırın. Suyunu çeken etleri kısa süre kavurun. Ardından üzerine örtecek şekilde su ilave edin. Yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. Daha sonra tüm sebzeleri içine atın. Tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek pişirmeye devam edin. Bu şekilde pişirilen yemekte patatesler ve havuçlar yumuşayınca yemek hazır hale gelmiştir. Sıcak olarak servis edin.
Et suyuna domatesli bulgur pilavı
* 1 su bardağı bulgur
* 2 yemek kaşığı salça veya domates
* 2.5 bardak kemik suyu
* 1 diş sarımsak
* 1 çay kaşığı karabiber
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 yemek kaşığı zeytinyağı
* Biraz tuz
Tencereye yağı koyup ateşin altını açın. Salçayı ya da domatesi ilave edip kavurun. Ardından sarımsak ve kemik suyunu koyun. Su kaynadıktan sonra bulguru, tuzu ve karabiberi ilave edin. Orta hararetli ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu çektiğinde ocaktan alıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirin.
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