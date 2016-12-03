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Aşka kekik serpin

Aşka kekik serpin
Yemeklere lezzet katan kekik, organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu çoğaltan kekiğin faydalarından bazıları şöyle:

Diş ağrılarında: Kekik yağından ağrıyan dişe konulabilir.

Sancılarda: Bitkisini kaynatıp suyundan içebilirsiniz.

Soğuk algınlığında: Kekik yağından birkaç damlayı bir kesme şekere damlatıp yeiyebilirsiniz.

Nefes darlığında: Solunum yolu rahatsızlıklarının bitkisel tedavisinde kekikten faydalanılabilir.

Akne tedavisinde: Temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür.

Enfeksiyonlarda: Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.

İnatçı öksürük: Geçmeyen öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara biçiminde kullanılmalıdır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır.
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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