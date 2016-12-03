Aşka kekik serpin

Yemeklere lezzet katan kekik, organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu çoğaltan kekiğin faydalarından bazıları şöyle:



Diş ağrılarında: Kekik yağından ağrıyan dişe konulabilir.



Sancılarda: Bitkisini kaynatıp suyundan içebilirsiniz.



Soğuk algınlığında: Kekik yağından birkaç damlayı bir kesme şekere damlatıp yeiyebilirsiniz.



Nefes darlığında: Solunum yolu rahatsızlıklarının bitkisel tedavisinde kekikten faydalanılabilir.



Akne tedavisinde: Temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür.



Enfeksiyonlarda: Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.



İnatçı öksürük: Geçmeyen öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara biçiminde kullanılmalıdır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır.



