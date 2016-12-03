Aşka kekik serpin

14 / 6
9 / 0
5 / -2
2 / -5
8 / -4
6 / 1
5 / -1
17 / 9
0 / -10
4 / -1
17 / 4
10 / 3
9 / 3
10 / -1
-1 / -7
7 / 2
3 / -7
0 / -3
1 / -2
10 / 0
10 / 3
10 / 4
6 / -1
3 / -2
14 / 2
9 / -1
6 / 2
11 / 1
5 / -7
1 / -7
0 / -9
6 / 2
12 / 0
13 / 4
1 / -5
2 / -3
16 / 6
7 / -3
10 / 0
10 / 3
14 / 5
11 / 3
5 / 0
8 / -5
1 / -7
2 / -2
5 / -6
6 / 1
7 / 0
4 / -5
13 / 4
11 / 7
9 / -3
7 / 1
5 / -5
12 / 4
8 / 2
17 / 8
13 / 1
3 / -2
4 / -4
6 / -7
14 / 4
16 / 4
11 / 3
8 / 4
15 / 5
8 / 4
8 / 4
2 / -6
12 / 3
4 / 1
11 / 4
5 / -1
11 / 3
1 / -7
6 / -2
3 / -5
10 / 7
2 / -4
7 / 5
Yemeklere lezzet katan kekik, organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu çoğaltan kekiğin faydalarından bazıları şöyle:
Diş ağrılarında: Kekik yağından ağrıyan dişe konulabilir.
Sancılarda: Bitkisini kaynatıp suyundan içebilirsiniz.
Soğuk algınlığında: Kekik yağından birkaç damlayı bir kesme şekere damlatıp yeiyebilirsiniz.
Nefes darlığında: Solunum yolu rahatsızlıklarının bitkisel tedavisinde kekikten faydalanılabilir.
Akne tedavisinde: Temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür.
Enfeksiyonlarda: Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.
İnatçı öksürük: Geçmeyen öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara biçiminde kullanılmalıdır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.