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Sık çekenler dikkat

Sık boğaz ağrısı çekenler dikkat
Uykuda burun tıkanıklığı yüzünden ağzı açık uyuyanlar sabah ağız kuruması ve yaşıyor. Ağız mukozasının kurumasına bağlı olarak bakteriyel ve viral enfeksiyonlar boğaza daha kolay yerleşiyor. Bu sebeple sık boğaz enfeksiyonu geçirenlerin mutlaka detaylı burun muayenesi yaptırmaları gerekiyor. Öyle ki, bu kişilerde kıkırdak eğriliği olabilir. Burunda kemik eğriliği ve burun etindeki büyümeler 40-50 dakika süren operasyonlarla düzeltilebilir.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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