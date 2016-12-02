Sık boğaz ağrısı çekenler dikkat

Uykuda burun tıkanıklığı yüzünden ağzı açık uyuyanlar sabah ağız kuruması ve boğaz ağrısı yaşıyor. Ağız mukozasının kurumasına bağlı olarak bakteriyel ve viral enfeksiyonlar boğaza daha kolay yerleşiyor. Bu sebeple sık boğaz enfeksiyonu geçirenlerin mutlaka detaylı burun muayenesi yaptırmaları gerekiyor. Öyle ki, bu kişilerde kıkırdak eğriliği olabilir. Burunda kemik eğriliği ve burun etindeki büyümeler 40-50 dakika süren operasyonlarla düzeltilebilir.
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