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kabuğu kanser kovucu

Nar kabuğu kanser kovucu
İçerdiği vitamin ve minerallerle pek çok hastalıktan koruyan ın kabuğu da şifa veriyor. Çin'de son yıllarda yapılan araştırmalar narın taneleri kadar kabuğunun da yararlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bu değerli meyvenin kabuğunun kansere karşı etkili olduğunu belirtiyor. "Narın tanelerini yedikten sonra kabuğunu atmayın" diyen uzmanlar, şöyle konuşuyor: "Kabukları kurutup çay yaparak için. Bu çay meme, prostat, yemek borusu, cilt, bağırsak ve pankreas kanserinden koruyor. Ayrıca kolesterolü düşürüp, şeker hastalarına iyi geliyor."
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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