Nar kabuğu kanser kovucu

İçerdiğivitamin ve minerallerlepek çok hastalıktan koruyan narınkabuğu da şifa veriyor. Çin'de sonyıllarda yapılan araştırmalar narıntaneleri kadar kabuğunun da yararlıolduğunu gösteriyor. Uzmanlar budeğerli meyvenin kabuğunun kanserekarşı etkili olduğunu belirtiyor. "Narıntanelerini yedikten sonra kabuğunuatmayın" diyen uzmanlar, şöylekonuşuyor: "Kabukları kurutupçay yaparak için. Bu çay meme,prostat, yemek borusu, cilt,bağırsak ve pankreas kanserindenkoruyor. Ayrıca kolesterolü düşürüp,şeker hastalarına iyi geliyor."
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