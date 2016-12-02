Aşkın süslü hali

Her hastalığın ilacı doğada saklı. Şifalı bitkiler arasında yer alan süsen bitkisi de, cinsel hayata katkı sağlıyor. Süsenin kökünden elde edilen toz, hem kadın hem de erkeklerde afrodizyak etki gösteriyor. Süslü bir aşk yaşamak isteyenlere bu bitkiyi öneren uzmanlar sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor.
Göğsü yumuşatıp, rahatlama sağlar. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Haricen kullanıldığında yaraları iyileştirir. Az miktarda kullanıldığı takdirde astım ve bronşitte faydalıdır. Bedendeki yangıları hafifletir. Karaciğer ve safrayla ilgili sıkıntıları giderir. Safra söktürücüdür. İdrar yollarına iyi gelir.
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