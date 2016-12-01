Reflü hastasına kahve yasak

Son yıllarda görülme sıklığı artan reflü, göğüste yanma,ağza acı ve ekşi su gelmesi gibi klasik belirtilerle kendini gösteriyor. Memorial KayseriHastanesi GastroenterelojiBölümü'nden Doç. Dr.Alper Yurci, "Reflüden korunmak için kahve,çikolata, turunçgiller,gazlı içecekler,baharatlar, alkol veyağlı besinlerden uzakdurmak gerek" diyor. Yemek borusunun alt ucunda, mide içeriğininyemek borusuna gerikaçmasını engelleyen bir kapak sistemi bulunduğunu söyleyen Doç.Dr. Yurcu, şöyle konuşuyor:
SESİ DE KISABİLİYOR
"Bu sistemdeki bozukluk, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden oluyor. Sinüzit, akciğerlerin ilerleyici olarak yara dokusuna dönüşmesi anlamına gelen pulmoner fibrozis, farenjit ve tekrarlayan orta kulak iltihabı gibi sorunlar da reflü ile ilişkili olabiliyor. Reflü kronik öksürük, ses kısıklığı,ağızda ve nefeste kötü koku gibi şikayetlerle de kendini gösteriyor. Şikayeti olanların kilo vermesi gerekiyor."
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