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hastasına kahve yasak

Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan can acıtıyor. Reflü hastalarının yediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Reflü hastasına kahve yasak
Son yıllarda görülme sıklığı artan , göğüste yanma, ağza acı ve ekşi su gelmesi gibi klasik belirtilerle kendini gösteriyor. Memorial Kayseri Hastanesi Gastroentereloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Yurci, "Reflüden korunmak için kahve, çikolata, turunçgiller, gazlı içecekler, baharatlar, alkol ve yağlı besinlerden uzak durmak gerek" diyor. Yemek borusunun alt ucunda, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyen bir kapak sistemi bulunduğunu söyleyen Doç.Dr. Yurcu, şöyle konuşuyor:

SESİ DE KISABİLİYOR
"Bu sistemdeki bozukluk, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden oluyor. Sinüzit, akciğerlerin ilerleyici olarak yara dokusuna dönüşmesi anlamına gelen pulmoner fibrozis, farenjit ve tekrarlayan orta kulak iltihabı gibi sorunlar da reflü ile ilişkili olabiliyor. Reflü kronik öksürük, ses kısıklığı, ağızda ve nefeste kötü koku gibi şikayetlerle de kendini gösteriyor. Şikayeti olanların kilo vermesi gerekiyor."
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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