Sarımsaklasak da mutlu olsak

Her derde deva olan bitkilerden sarımsak, kötü kokusuyla birçok kişiye itici gelse de, cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Sarımsak içinde glikoz veprotein ile, kalsiyum,fosfor, demir, A, B, Cvitaminleri barındırıyor. Ayrıca allicin denilenmadde de sarımsağıncazibesini artırıyor! Öyle ki, bu madde kan akışını hızlandırarak, sperm sayısını artırıyor. "Sarımsakcinsel gücü artırır ancakdoğru kullanılmadığındapartnerinizi kaçırır" diye uyaran uzmanlar, çiğ olarak tüketilmemesini öneriyor. Doğurganlığı artıran bu mucizevi bitkinin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Kandaki şekermiktarını dengeler, şekerhastalığına karşı en iyidoğal ilaçtır.
Kansere karşı en şifalı bitkidir. Sigaranın zararlıetkilerini azaltır.
Zehirlenmeye karşı etkilidir. Kan pıhtılaşmasınıönler.
Damar sertliğini azaltır. Vücuttan sivrisinekve böcekleri uzaklaştırır.
Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler. Gribi, nezleyi önler.
Güç ve enerji verir, dinç hissettirir. Bağışıklık sisteminigüçlendirir.
Tansiyonu düşürür. Cinsel gücü artırır.
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