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lasak da mutlu olsak

Antibiyotik etkisiyle şifa olan , cinsel hayatta da mucizevi etki yaratıyor. İçeriğindeki allicin maddesi, kan akışını hızlandırırken, sperm sayısını arttırıyor...

Sarımsaklasak da mutlu olsak
Her derde deva olan bitkilerden , kötü kokusuyla birçok kişiye itici gelse de, cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Sarımsak içinde glikoz ve protein ile, kalsiyum, fosfor, demir, A, B, C vitaminleri barındırıyor. Ayrıca allicin denilen madde de sarımsağın cazibesini artırıyor! Öyle ki, bu madde kan akışını hızlandırarak, sperm sayısını artırıyor. "Sarımsak cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında partnerinizi kaçırır" diye uyaran uzmanlar, çiğ olarak tüketilmemesini öneriyor. Doğurganlığı artıran bu mucizevi bitkinin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:

Kandaki şeker miktarını dengeler, şeker hastalığına karşı en iyi doğal ilaçtır.
Kansere karşı en şifalı bitkidir.
Sigaranın zararlı etkilerini azaltır.
Zehirlenmeye karşı etkilidir.
Kan pıhtılaşmasını önler.
Damar sertliğini azaltır.
Vücuttan sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır.
Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler.
Gribi, nezleyi önler.
Güç ve enerji verir, dinç hissettirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Cinsel gücü artırır.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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