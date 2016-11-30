Saç dökülmesini önleyen öneriler

Soğuk havayla birlikte cilt gibi saçlar da yıpranıyor. Liv HospitalDermatolojiUzmanı Dr.Ahmet Günaysaç dökülmesinde en önemli etkenin hormonlar olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor: "Saçınızı 2-3 günde bir ph5.5 değerinde bir şampuanla yıkayın. Jöle kullanmayın. Stresten uzak durun. Çok sıkı bere kullanmayın. Saçlarınızı nazikçe tarayın. Saç kurutma makinesi kullanmayın. Bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince protein tüketin. Saçların havaile temasını kesmeyin."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.