Yol Durumu
  1. Sarımsaklasak da mutlu olsak

ni önleyen öneriler

Saç dökülmesini önleyen öneriler
Soğuk havayla birlikte cilt gibi saçlar da yıpranıyor. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay nde en önemli etkenin hormonlar olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor: "Saçınızı 2-3 günde bir ph 5.5 değerinde bir şampuanla yıkayın. Jöle kullanmayın. Stresten uzak durun. Çok sıkı bere kullanmayın. Saçlarınızı nazikçe tarayın. Saç kurutma makinesi kullanmayın. Bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince protein tüketin. Saçların hava ile temasını kesmeyin."
Etiketler: ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar