Alışveriş sepeti tansiyonunuzu

Çok fazla şikayete yol açmayan sessizce ilerlediği için 'sessiz katil' olarak da adlandırılan hipertansiyon önlem alınmadığında kalp krizi ve inmeye yol açıyor. Her hastalıkta olduğu gibi hipertansiyonda da beslenme önemli rol oynuyor. Anadolu Sağlık Merkezi'nin stratejik iş birliği içerisinde olduğu Johns Hopkins Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Joshua Nachman, hipertansiyona karşı doğru gıdaları tüketmek gerektiğini söylüyor.



KALBİNİZİ DÜŞÜNÜN

Tansiyonun 12/8 olması normal kabul ediliyor. Bu rakamların üzeri değerler ise 'yüksek tansiyon' olarak adlandırılıyor. Tansiyonu dengede tutmak için doğru alışveriş yapmak, alışveriş sepetini tansiyonu yükseltmeyen ve kalp için iyi yağları içeren besinlerle doldurmak önem kazanıyor. Dr. Nachman bunun kolay yollarını veriyor... "Kalp sağlığı için buzdolabının kalp dostu gıdalarla doldurulması gerek. Meyve, sebze, balık veya tavuk başlamak için ilk akla gelenler. Ancak market rafları arasında ilerlerken iş daha karmaşık bir boyut kazanıyor. Esas olan neleri yiyebileceğinizi düşünmektir. Bu bakış açısıyla ilerlemek sizi başarıya götürecektir." Beslenme uzmanı Joshua Nachman, haftalık alışverişlerinizi, kalp dostu yiyeceklerle dolu bir serüvene çevirecek önemli ipuçları veriyor...



KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜN

Yağlar son zamanlarda kötü bir şöhretle anılsa da bazı iyi yağlar kalp dostu bir yaşam stilinde hayati öneme sahip. Bu doymamış yağlar (tekli doymamış ve çoklu doymamış), kandaki kötü LDL kolesterol miktarını azaltarak kalp hastalıkları riskini düşürüyor.



DEMİRBAŞ YAĞLAR

Joshua Nachman mutfakların demirbaşı olması gereken iyi yağları şöyle sıralıyor:

Kabuklu yemişler ve tohumlar

Zeytinyağı (mümkünse yüksek kalite olan filtrelenmemiş, saf sızma, soğuk baskı, rafine edilmemiş)

Avokado

Somon-ton gibi yağlı balıklar



DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Limon, tuzlu ayran ve sarımsağın bili nen tansiyon düşücü etkisinin yanı sıra nar suyu ve greyfurt suyu da düzenli olarak içildiğinde etkili oluyor.

1 kase yoğurt içine 1 tatlı kaşığı toz tarçın ilave edilerek tüketilirse, tansiyonun düşürülmesine yararlı olur.

Tansiyonu yüksek olan kişiler bol miktarda yeşil yapraklı sebze tüketmeli, tatlı yememeli, yağda kızartılmış besinlerden uzak durmalı, hamur işi yememeli, sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, sakatat tüketilmemelidir. Bunların içinde tuz ve yağ oranları yüksektir.

Yemeklerin içindeki tuz azaltılmalı, tuzlu besinlerden kaçınılmalıdır. Gerektiği takdirde tuz tamamen kesilmelidir.

Posalı ve lifli besinler fazla tüketilmelidir.

Tansiyonun normal seviyede tutulmasını sağlayan en önemli etken alkol ve sigaranın kullanılmamasıdır



DENGEDE TUTAN GIDALAR

6 Brokoli 6 Kinoa (bu çok amaçlı tahılı pirinç gibi tüketin) 6 Karalahana 6 Kuru fasulye 6 Lahana turşusu gibi fermente edilmiş gıdalar (sağlığınız için konserveleri değil dondurulmuş ürünleri tercih edin) 6 Ham kakao çekirdeği (tek başına yiyebilir, yoğurt ya da çaya ekleyebilirsiniz) 6 Kabak çekirdeği 6 Pisi balığı