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Cinsel gücün sırrı:

Cinsel gücün sırrı: Kayısı
Vitamin deposu , cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, aynı zamanda sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, vücuda enerji veren kayısının faydalarını şu şöyle özetliyor:

Beyin sağlığını korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Ömrü uzatır.
Kansere karşı korur.
Kalp-damar hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.
Cinsel gücü arttırır ve sperm sayısını arttırır.
Kansızlığa iyi gelir.
Mide ağrılarını dindirir.
Sindirim sistemine iyi gelir.
Kabızlığı önler ve kilo vermenize yardım eder.
Kan şekerini düzenler.
Cildi güzelleştirir ve yaşlanma etkilerini en aza indirir.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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