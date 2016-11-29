Cinsel gücün sırrı: Kayısı

Vitamin deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A vitamini ve potasyum bakımındanoldukça zengin olankayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğalviagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, aynı zamanda sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, vücuda enerji veren kayısınınfaydalarını şu şöyle özetliyor:
Beyin sağlığını korur.
Alzheimer riskini azaltır. Ömrü uzatır.
Kansere karşı korur. Kalp-damar hastalıklarınıönler.
Göz sağlığına iyi gelir. Karaciğer yetmezliğiriskini azaltır.
Cinsel gücü arttırır ve sperm sayısını arttırır. Kansızlığa iyi gelir.
Mide ağrılarını dindirir. Sindirim sistemine iyi gelir.
Kabızlığı önler ve kilo vermenize yardım eder. Kan şekerini düzenler.
Cildi güzelleştirir ve yaşlanma etkilerini en aza indirir.
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