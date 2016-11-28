Zencefille canlanın

İyileştirici etkisiyle dikkat çeken zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Hormonlar üzerinde afrodizyak etki yaratan zencefil, balla karıştırılıp yenildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Zencefilin yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...
KANSERDEN KORUYOR
* Zencefil çayı hamilelikte görülensabah bulantıları için etkilidir.
* Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi yaşlılıkta sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.
* Düzenli tüketenlerde bağırsak verektum kanseri riski düşüyor.
* Ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltıp tümörlerin küçülmesini sağlıyor.
* Bağışıklık sisteminigüçlendirip, hastalanma riskiniazaltır.
* Şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
* Astım hastalarınıntedavisinde etkili oluyor.
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