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le canlanın

Birçok hastalığa karşı etkili olan , balla yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip, vücudu ısıtıyor; canlılık veriyor...

Zencefille canlanın
İyileştirici etkisiyle dikkat çeken in faydaları saymakla bitmiyor. Hormonlar üzerinde afrodizyak etki yaratan zencefil, balla karıştırılıp yenildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Zencefilin yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...

KANSERDEN KORUYOR
* Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için etkilidir.
* Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi yaşlılıkta sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.
* Düzenli tüketenlerde bağırsak ve rektum kanseri riski düşüyor.
* Ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltıp tümörlerin küçülmesini sağlıyor.
* Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalanma riskini azaltır.
* Şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
* Astım hastalarının tedavisinde etkili oluyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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