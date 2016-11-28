Tarçın-kil-limon selülite son

Hareketsizlik, ameliyatlar, yanlış beslenme, hormonal ve dolaşım bozuklukları, hipotroidi gibi nedenler selülit yapıyor. Medikal estetik hekimi Dr. Alp Okutucu, selülitin hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, evde yapılacak maske tarifi veriyor: "2 yemek kaşığı toz tarçın, 1 paket kil ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu kasede karıştırın. Karışım yoğun ise azar azar su ekleyin. Maskeyi selülitli alanlara masaj yaparak yedirin ve streçle selülitli alanı sarın. 30 dakika cildinizde beklettikten sonra alanı su ile temizleyin. 3 günde bir kez cildinize uygulayın."