Minik dişlere doğru bakın

Bebeklerde dişçürüğünü önlemekisteyen anne-babalardikkat! Bebeğinizin dişleriüzerindeki kahverengilekelerin aslında diş çürüğüolduğunu söyleyen EmseyHospital Ağız ve Diş SağlığıUzmanı Dr. Rukiye Parlak şuönerilerde bulundu: "Bebeklikdöneminde yaşanan çürümeninsonucunda diş kırılmalarıoluşur. Erken dönemdeçürük problemi yaşanmasınınnedeni biberonlardırve bu yüzden bu türçürüklere biberon çürüğüadı verilmektedir. Gecebeslenmesibebeklerde diş çürüğü yapıyor.Bu yüzden bebeğinizi biberonlauyutmayın. Uyku öncesindekarnını doyurun. Ballı,pekmezli, reçelli emzikleryerine havuç ve elma gibibesin değeri yüksek ve diştemizliğine yardımcı gıdalarıkullanın. İlk dişlerin sürmeyebaşlamasıyla gece ve sabahbeslenmeleri sonrası ıslak birtülbent ile dişlerini silin."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.