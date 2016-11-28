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Minik e doğru bakın

Minik dişlere doğru bakın
lerde diş çürüğünü önlemek isteyen anne-babalar dikkat! Bebeğinizin i üzerindeki kahverengi lekelerin aslında diş çürüğü olduğunu söyleyen Emsey Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Rukiye Parlak şu önerilerde bulundu: "Bebeklik döneminde yaşanan çürümenin sonucunda diş kırılmaları oluşur. Erken dönemde çürük problemi yaşanmasının nedeni biberonlardır ve bu yüzden bu tür çürüklere biberon çürüğü adı verilmektedir. Gece beslenmesi bebeklerde diş çürüğü yapıyor. Bu yüzden bebeğinizi biberonla uyutmayın. Uyku öncesinde karnını doyurun. Ballı, pekmezli, reçelli emzikler yerine havuç ve elma gibi besin değeri yüksek ve diş temizliğine yardımcı gıdaları kullanın. İlk dişlerin sürmeye başlamasıyla gece ve sabah beslenmeleri sonrası ıslak bir tülbent ile dişlerini silin."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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