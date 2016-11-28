Grip virüsleri tetikler bronşiti

Her yaştan herkesi tehdit eden bronşit özellikle erkekleri seviyor. "Akut bronşit akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasıdır" diyen İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, "En sık neden üst solunum yolu enfeksiyonları virüsleridir. Bütün akut bronşit vakalarının yüzde 90'ınından virüsler, yüzde 10 kadarından bakteriler sorumludur. Fiziksel ve kimyasal etkenler de bronşite neden olabilir" diyor. Prof. Dr. Erk, bu ciddi hastalığa ilişkin şu bilgileri veriyor... "İnatçı ve şiddetli öksürük bronşitte en sık şikayettir. Balgam da sıklıkla öksürüğe eşlik eder. Balgam koyu renkli olabilir, kan içerebilir. Hafif ateş, göğüste yanma, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları olur. Erişkinlerde boğmaca hastalığı akut bronşite ve çok uzun süreli inatçı öksürüğe neden olabilir."



TANI KOLAY

"Bronşit tanısı fizik muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekerek konur. Ayırıcı tanıda en önemli hastalık zatürredir. Her iki hastalık aynı şikayetlere yol açar, fakat akciğer filmleri farklıdır, zatürrede akciğerlerde kendine has sesler duyulur."

ÖNLEM ALIN

"Bağışıklık sisteminin yüksek tutulması önemli. Özellikle beslenme ve uyku kalitesi vücut direncini arttırır. Yeşillikler, sebzemeyvelerden oluşan bir diyet vücudun ihtiyacı olan kalori, vitamin, mineral ve antioksidanları sağlar. Az miktarda organik, temiz ve taze hayvansal ürünler de katkı sağlar. Sık sık ellerin yıkanması önemlidir."



TEDAVİSİ MÜMKÜN

"Etken, sıklıkla virüsler olduğu için antibiyotik gerekmez. Bakterilerin işin içine karıştığı anlaşılırsa antibiyotik kullanılabilir. Balgamın renkli olması hastalar ve doktorlar tarafından yanlış olarak antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendirilir. Oysa viral bronşitte de renkli balgam söz konusu olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut bronşit yanlış ve gereksiz olarak antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastalıklardır. Akut bronşitin tedavisi belirtilere yöneliktir. Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterlidir."



DOĞAL GIDALAR TÜKE TMEYE ÖZEN GÖSTERİN

* Havuç, elma, kuru kayısı, domates, biber gibi sarı ve tu runcu renkli, A vitamininden zengin besinlere ağırlık verilmeli.

* Güçlü bir antioksidan olan C vitamini bakımından zengin besinler almalı. Portakal, kırmızı biber, kekik, kivi, brokoli, maydanoz ve koyu yaprak lı sebzeler gibi.

* Nane bronşit semptomla rını azaltmaya yardımcı olabilir. Nane deki etken madde olan mentol, burun tıkanıklığını açar.

* Bağışıklık sistemini güçlen diren bir tonik olarak kabul edilen ginseng, akut bronşite karşı koruyucudur.

* Yeşil çay, antioksidan olup, virüslerin vücutta yayılmasını önler.

* Somon, sardalya gibi yağlı balıklar, vücutta iltihapları önler, mikroplarla savaşarak bağışıklığı güçlendirir.

* A vitamini ve betakaroten den zengin beslenme, iyi kaynaklı protein ve yeterli çinko alımı, bağışıklık siste mini güçlendirir. Bu üç unsuru barındıran besin ise yumurtadır.



