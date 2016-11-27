Doğum sonrası depresyona dikkat!

Bebek sahibi olmak ebeveynler için mutluluk ve heyecan verici olduğu kadar aynı zamanda stresli bir deneyimdir de... Bu deneyimin doğum sonrası anneleri depresyona sokabildiğine dikkat çeken DBE DavranışBilimleri Enstitüsü'ndenDr. Klinik Psikolog AyşeBombacı, "Depresyona giren anne içine kapanıp yalnızlaşır" diyor. Bombacı şu uyarılarda bulunuyor: "Doğum sonrası depresyon annelik hüznünebenzeyebilir. Annelik hüznü, ağlama nöbetleri, depresif ve kaygılı bir ruh hali ile karakterizedir. 10 günden uzunsürerse, depresyonadönüşebilir. Sonuç olarak yeni doğum yapmış anneler erken teşhis ve tedaviyle mutlu hayatına geri dönebilir."
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