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Dişli tehdit!

Tek bir çürük dişin bile ciddi hastalıklara yol açtığını söyleyen uzmanlar, ‘Erken teşhis ve burada da önem taşıyor’ diyor...

Dişli tehdit!
Türk insanı diş sağlığına yeterince önem vermiyor. edilmeyen diş ve dişeti hastalıklarının beraberinde birçok ciddi sorun getirdiğini söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi, şu uyarılarda bulunuyor: "Basit görülen tek bir çürük diş bile kalpdamar hastalıklarına, mide hastalıklarına, karaciğer ve böbrek sorunlarına, hatta kansere bile neden olabilir. Bu yüzden diş tedavisi için son ana kadar beklememek gerekir. 6 ayda bir yapılacak muayene ile problemler çözülür ve ileride oluşabilecek rahatsızlıkların da önüne geçilebilir."
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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