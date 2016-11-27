Dişli tehdit!

Türk insanı diş sağlığına yeterince önem vermiyor. Tedavi edilmeyen diş ve dişeti hastalıklarının beraberinde birçok ciddi sorun getirdiğini söyleyen Hospitadent DişHastanesi Yönetim Kurulu Başkanı DişHekimi Ahmet Selvi, şu uyarılarda bulunuyor: "Basit görülen tek bir çürük diş bile kalpdamarhastalıklarına, mide hastalıklarına,karaciğer ve böbrek sorunlarına, hattakansere bile neden olabilir. Bu yüzden diş tedavisi için son ana kadar beklememek gerekir. 6 ayda bir yapılacak muayene ile problemler çözülür ve ileride oluşabilecek rahatsızlıkların da önüne geçilebilir."
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