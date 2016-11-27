Çikolata-kivi-muz kışın mutluyuz

Kış mevsimiyle birlikte yorgunluktan yakınanların sayısı iyice arttı. Karamsarlık, mutsuzluk, huzursuzluk ve stres yüzünden sıkıntıya düşenlere uzman diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı çok özel önerilerde bulundu. "Gün içerisinde tüketeceğiniz bazı besinler, kendinizi daha mutlu ve dinç hissetmenizi sağlayacaktır" diyen Arpacı, bunları ise şöyle sıraladı...



BİTTERİ SEÇİN: Kendinizi her zamankinden daha mutsuz, halsiz ve uykusuz hissediyorsanız vücudunuzda serotonin eksikliği olabilir. Eğer doktora başvuracak kadar önemli bir sorununuz yoksa serotonin içeriği yüksek besinler tüketebilirsiniz. Bunların başında çikolata gelir. Çikolata serotonin salgısını arttırmaya yönelik bir yiyecektir; ancak fazla miktarda alınması kişiye kilo fazlalığı olarak dönebilir. Dikkatli tüketilmelidir. Öğle saatlerinde yaklaşık olarak bir kibrit kutusu kadar bitter çikolata yemek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bitter çikolata diğerlerine göre daha az şeker ve daha çok kakao içerdiği için daha sağlıklı bir seçim olacaktır.



GERGİNLİĞE ÇİLEK: Kışın tüketilen muz enerjinizi yükseltir. Kokusuyla bile mutluluk vermeye yeter. Muz, içerdiği yüksek endorfinle mutluluk deposudur. Kendinizi mutsuz, kötü hissettiğiniz ya da şeker ihtiyacı duyduğunuz anda muz tüketebilirsiniz. Gün içerisinde küçük boy ise 1-2 tane, büyük boy ise 1 muz tüketilmesi uygundur. Serotonin içeriği yüksek besinler arasında başta meyveler gelir. Kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak meyvelerden biri de afrodizyak etkisi de yaratan çilektir. Üzerinizdeki gerginliği ve karamsar duyguları atabilmek için günde 4-5 tane çilek faydalı olabilir. Çilek tüm salgı bezlerini çalıştırır; vücuda gençlik ve kuvvet verir.



KUŞBURNU KUŞ GİBİ HİSSETTİRİR

A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri, mineral maddeler, fosfor ve potasyum elementleri açısından zengin olan kuşburnunu meyve ya da çay olarak tüketebilirsiniz. Vücudu güçlendirerek daha dirençli yapan kuşburnu, aynı zamanda bedensel yorgunluğu gidermeye de yardımcı oluyor. Enerji veriyor.



KOKUSU YETİYOR

Kışın tüketilen muz enerjinizi yükseltir. Kokusuyla bile mutluluk vermeye yeter. Muz, içerdiği yüksek endorfinle mutluluk deposudur. Kendinizi mutsuz, kötü hissettiğiniz ya da şeker ihtiyacı duyduğunuz anda muz tüketebilirsiniz. Gün içerisinde küçük boy ise 1-2 tane, büyük boy ise 1 muz tüketilmesi uygundur.



KİVİ İLE ARININ

Kirli hava ve yanlış yiyecek-içecek seçimleriyle vücutta toksinler birikiyor. Antioksidan desteği ile toksinlerin atılması gerekiyor. Arınma işleminde kivi önemli rol oynuyor. Kivi gevşemeye yarayan mutluluk veren bir besindir. Ananas da sindirim için yararlıdır.