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Ciğerimin köşesi!

İçerdiği demir ile kansızlığa iyi gelen ciğer, libidoyu yükselterek aşk hayatına katkı sağlıyor. Sıkıntıları gideriyor...

Ciğerimin köşesi!
Sakatat grubundaki en sevilen besinlerden olan karaciğer demir bakımından oldukça zengin. Bu nedenle kan yapma özelliği yüksek. İçeriğinde A, B-12 vitaminleri ile folik asit de bulunduran ciğer antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer libidoyu yükseltiyor, aşk hayatına renk katıyor. Bu lezzetli sakatatın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:

● Demir içeriği fazla olduğundan, kan yapıcı özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle kansızlık sorunu olanlar tavsiye edilir.
B-12 içeriği sayesinde hafızanın güçlenmesinde yararlı olur. Özellikle ileri yaştaki kişilerin unutkanlık sorunlarını azaltan bir besindir.
● Karaciğerde bulunan A vitamini görme sorunlarının önlenmesinde, göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur.
Folik asit içerdiğinden gebe kadınların bunu tüketmesi yararlı olur.
● Enerji vericidir. Sporla uğraşanlara karaciğer tüketmeleri önerilir.
Antioksidan etkisiyle vücudu zararlı maddelerden arındırır.
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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