Ciğerimin köşesi!

Sakatat grubundaki en sevilen besinlerden olan karaciğer demir bakımındanoldukça zengin. Bu nedenle kan yapma özelliği yüksek. İçeriğinde A, B-12 vitaminleri ile folik asit de bulunduran ciğer antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer libidoyu yükseltiyor, aşk hayatına renk katıyor. Bu lezzetli sakatatın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
● Demir içeriği fazla olduğundan, kan yapıcı özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle kansızlık sorunu olanlar tavsiye edilir.
● B-12 içeriği sayesinde hafızanıngüçlenmesinde yararlı olur. Özellikleileri yaştaki kişilerin unutkanlıksorunlarını azaltan bir besindir.
● Karaciğerde bulunan A vitamini görme sorunlarının önlenmesinde, göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur.
● Folik asit içerdiğinden gebe kadınlarınbunu tüketmesi yararlı olur.
● Enerji vericidir. Sporla uğraşanlara karaciğer tüketmeleri önerilir.
● Antioksidan etkisiyle vücuduzararlı maddelerden arındırır.
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