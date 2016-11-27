Ciğerimin köşesi!

Sakatat grubundaki en sevilen besinlerden olan karaciğer demir bakımından oldukça zengin. Bu nedenle kan yapma özelliği yüksek. İçeriğinde A, B-12 vitaminleri ile folik asit de bulunduran ciğer antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer libidoyu yükseltiyor, aşk hayatına renk katıyor. Bu lezzetli sakatatın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:



● Demir içeriği fazla olduğundan, kan yapıcı özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle kansızlık sorunu olanlar tavsiye edilir.

● B-12 içeriği sayesinde hafızanın güçlenmesinde yararlı olur. Özellikle ileri yaştaki kişilerin unutkanlık sorunlarını azaltan bir besindir.

● Karaciğerde bulunan A vitamini görme sorunlarının önlenmesinde, göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur.

● Folik asit içerdiğinden gebe kadınların bunu tüketmesi yararlı olur.

● Enerji vericidir. Sporla uğraşanlara karaciğer tüketmeleri önerilir.

● Antioksidan etkisiyle vücudu zararlı maddelerden arındırır.



