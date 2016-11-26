Yeşil çay-brokoli kovalar virüsleri

DOĞAL KORUYUCULAR
Mücadeleci brokoli: Kükürt, potasyum, selenyum ve B1 ile C vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamin içermektedir. Elma ve havuç suyu ile brokoli suyunun karıştırılarak birlikte tüketilmesi vücuda direnç kazandırır, hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir. Aynı zamanda brokolinin içerdiği A vitamini cildin hücre zarlarını korur. Kışın soğuğuna ve ultraviyole radyasyon hasarına karşı cildinizi koruyarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Güç kaynağı ıspanak: Ispanak, içerdiği bol miktardaki vitamin ve mineraller sayesinde çok eski zamandan itibaren alternatif tıp alanında hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kalori ve yağ oranı çok düşük olan ıspanak, bu özelliği ile kilo vermeyi de kolaylaştırır. Bunun yanında çok besleyici olan çözünür lifler açısından da zengindir. Ispanağın bol miktarda içerdiği bu diyet lifleri genel anlamda sindirim sistemi sağlığı için hayati önem taşırken, kabızlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olmaktadır.
Virüs düşmanı yeşil çay: Bitkisel antioksidanlardan kateşin ve polifenol içeren yeşil çay bağışıklık sistemini güçlendirip grip virüsünün vücutta yayılmasını önler. Açlık hissini bastırıp, metabolizmayı hızlandırdığı ve güçlü antioksidan etkisiyle yağları parçalayarak birikime engel olduğu biliniyor. Kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyonu dengelediği ve göbek yağlanmasını engelleyerek kalp krizi riskini düşürdüğü yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Demek oluyor ki kışın soğuğunda günde 2 fincan yeşilçay içmek şart.
Portakalsız olmaz: C vitamini zengini portakal da kış mevsiminde görülen hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların daha çabuk atlatılmasını sağlar. İçeriğindeki B vitamini ve fosfor sinir sistemini güçlendirir, bedensel yorgunluğun giderir. Kirli hava maruziyetini giderir. Karaciğeri güçlendirirken, kanı temizler.
ENFEKSİYONLARA KARŞI CENNET HURMASI
'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurması kış aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alır. Cennet hurması bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. İçerdiği zengin lif oranı ile mide- bağırsak sisteminin çalışmasına katkıda bulunur, kabızlığı önler. Antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle de kansere karşı kalkan görevi yapar.
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