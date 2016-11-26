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Hazır gıdalarda a son

Hazır gıdalarda trans yağa son
Kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata, poğaça gibi hazır gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan trans yağ oranı sıfırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, kullanımının engelleneceğini söyleyen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, sektör için geçiş süreci belirleneceğini açıkladı. Trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde ediliyor. Bu işlemle, gıdaların raf ömrünün uzatılıyor. Hidrojen eklenen yağlar, kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa yol açıyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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