Hazır gıdalarda trans yağa son

Kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata, poğaça gibi hazır gıdalarda raf ömrünüuzatmak amacıyla kullanılan trans yağ oranı sıfırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, trans yağ kullanımının engelleneceğini söyleyen TürkiyeHalk SağlığıKurumu Başkanıİrfan Şencan, sektöriçin geçiş sürecibelirleneceğini açıkladı. Trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde ediliyor. Bu işlemle, gıdaların raf ömrünün uzatılıyor. Hidrojen eklenen yağlar, kötü kolesterolü yükselterekkalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa yol açıyor.
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