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Fesleğenle neşelen

Yemeklere lezzet katan fesleğen cinsel hayatı da tatlandırıyor. Kan akışını artıran bu güzel kokulu bitki arzuları artırıyor...

Fesleğenle neşelen
Çok eski zamanlardan bu yana cinsel isteği ve doğurganlığı artırmak amacıyla kullanılan fesleğen, güzel kokusuyla uyarıcı etki yapıyor. Kan dolaşımını hızlandıran fesleğenin bilinen en eski afrodizyaklardan olduğunu söyleyen uzmanlar, "Yemeklerinizin yanı sıra cinsel hayatınızı da lezzetlendirebilirsiniz" diyor. Fesleğinin etkisini artırmak için domates ile birlikte tüketilmesini öneren uzmanlar fesleğinin sağlığa diğer yararlarını şöyle sıralıyor:

UYARICI ETKİ YAPIYOR
* Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi yatıştırır.
* Balgam, gaz ve idrar söktürücüdür.
* Uyarıcı ve spazm çözücüdür.
* Baş ağrısını giderir.
* Öksürüğü keser.
* Depresyon ve uykusuzluğu giderir. Bu etkileri sağlaması için, fesleğen tohumları kaynar suda 15-20 dakika demlendirilir. Bu şekilde hazırlanan çay günde 2 kez içilebilir.
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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