Yanar döner aşk

Üretkenlik ve hayatın sembolü olan narın sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir antioksidan deposu olan nar, adeta bir ilaç görevi görüyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalıktan koruyor. İçerdiği bazı maddelerle kolesterol ve şekeri de dengeleyen nar, kalp sağlığını koruduğu gibi, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor. Cinsel gücünüzü artırıp, afrodizyak etki yaratan bu meyvenin sağlığa faydalarından bazıları şöyle:

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kalbimizi korur düzenli çalışmasına destek olur.

Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır.

Enerji verir, yorgunluğu giderir.

İdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir hastalıklara karşı korur.

Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder artmasını engeller.

Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar.

Cildi güzelleştirir.

İshali önler, tedavide destek sağlar.

Böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir.

Nar suyu dişeti iltihaplarını giderir.