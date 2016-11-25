Kanser illeti sarıyor aileyi

ŞÜPHELER DOĞRU ÇIKTI
"Meme kanserinin yüzde 5-10'u kalıtsal özellik taşıyor. Uzun süredir meme ve prostat kanseri arasında bir ilişki olabileceği yönünde şüpheler vardı. Çünkü, bir ailede meme veya prostat kanseri varsa, birinci derece akrabalarında da prostat veya meme kanseri görülme sıklığı yüksektir. Ayrıca ailesinde meme kanseri olanlarda yumurtalık kanseri gelişme riski de yüksek oranlardadır. Birinci derece akrabalarında meme kanseri veya yumurtalık kanseri geni olan BRCA1 veya BRCA2 mutasyona uğramış genleri taşıyanlarda, prostat kanseri gelişme riski normale göre fazladır."
YENİ TEDAVİLER GELİŞECEK
"Birinci derece akrabasında kolon kanseri olanlarda da, prostat kanseri gelişme riski artıyor. Bu bulgular, ailesinde meme, yumurtalık, kolon ve prostat kanseri hastalarının ortaya çıkmasına neden olan genlerin tespit edilmesi, bozuk genlere veya onların ürünlerine yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu bulguların ortaya koyduğu pratik bir sonuç ise kanserli bir hastanın tüm ailesinin olası kanserler açısından ele alınmasının çok önemli olduğudur. Sadece bu bakış açısıyla bile erken kanser tanısı konulma oranı artacaktır."
GEÇ KALMA HAYATINI RİSKE ATMA
Genleri ve genetik mirası değiştirme şansımızın olmadığını, ancak akrabalarında meme, yumurtalık, kolon veya prostat kanseri olanların genç yaşta doktor kontrolüne girmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sinan Ekici, şu uyarıda bulundu: "Böylesi bir durumda, vücudun genetik olarak kanser türlerine ne kadar yatkın olduğu testlerle belirlenebiliyor. Ailesinde kanser olanlar mutlaka bir sağlık kuruluşunda kişiye özel kanser ve gen tarama testi yaptırması, kansere karşı alacağı en birinci yöntemlerden biridir. Çünkü, kanser erken tespit edilebildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır."
BİRBİRİYLE SIKI-FIKI!
Yaşları 50 -79 arasında olan 78 bin kadın üzerinde yapılan çalışmada, birinci derece akrabalarında prostat kanseri olan kadınların meme kanserine yakalanma riski normalden yüzde 14 daha yüksek olduğu, birinci derece akrabalarında meme ve prostat kanseri olanlarda da bu riskin yüzde 78 daha yüksek bulunduğu anlaşıldı.
DOĞRU GIDALAR ÖMRÜ UZATIYOR
Kanser her ne kadar çoğunlukla genetik özellik gösterse de, bazı gıdalar amansız hastalıktan korunmada etkili oluyor. Uzmanlar bu gıdalardan öne çıkanları şöyle sıralıyor:
Sarımsak: Antibiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanserden korur.
Domates: Kanserden koruyucu , zihinsel ve bedensel yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliğe sahiptir. Domates olgunlaştıkça besin değeri artar.
Ispanak: Kansere, kalp hastalıklarına, yüksek tansiyona karşı çok etkili bir sebzedir.
Lahana: Meme ve rahim kanserine etkilidir. Kanserli hücrelerin çoğalmasını önler.
Brokoli: Göğüs, kolon ve mide kanserine karşı etkilidir.
Kayısı: Kansere karşı koruyucu etki sağlar. Lifli olduğu için bağırsakları koruyucudur.
Tahıllar: Kanserojen maddelerin vücuttan atılımını hızlandırır.
Nohut: Göğüs kanserine karşı korur.
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