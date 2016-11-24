Sağlıklı hayatın renkli reçetesi

Havaların soğumasıyla grip ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Hülya Tulgar, korunmak için etkili olan renkli besinleri ve yararlarını şöyle anlatıyor...



BEYAZ SEBZELER

Toksin atıcı lahana: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan lahana, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağırsak kanserine karşı korur. İdrar söktürücü özelliği vardır.

Enfeksiyon önleyici karnabahar: Karnabahar hem idrar yolu enfeksiyonlara karşı etkindir, hem de antibakteriyel özelliktedir. Osteoporozu önler, kemik oluşumunu destekler

Tansiyon ve koleste rolü dengeleyen kereviz: Antioksidan ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkiye sahiptir. Kerevize özel kokusunu veren madde kandaki stres hormonunu azaltır, damarların gevşemesini ve tansiyonun düşmesini sağlar, kolesterolü düşürür.

Karaciğer dostu enginar: Kan şekerini dengeler, kolesterolü düşürür ve karaciğer detoksunda çok etkili bir sebzedir.

Güçlü bağışıklık için sarımsak: Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kış hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.



YEŞİL SEBZELER

Kanser düşmanı brokoli: Mineral ve demir eksiliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Kanserden ve kemik erimesinden korur.

Sindirim düzenleyici pırasa: Böbrek taşlarının oluşumunu önler ve posa içeriği sayesinde kabızlığı giderir.

Demir deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Magnezyum, fosfor, iyot ve vücudun dengesini koruyan mineraller içerir.



TURUNCU SARI MEYVELER

Gripte n koruyan mandalina: Vücudun soğuk algınlığına, nezle ve gribe karşı savunmasını güçlendirir.

C vitamini zengini portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler.Aynı zamanda damarları güçlendirir ve kalbi korur.

Vücudu güçlendiren greyfurt: Toksinlerin etkisini azaltır, hastalıklardan ve özellikle de kanserden korur. Yorgunluğu önler.Kasları, dolaşım sistemini güçlendirir.

Mide dostu muz: Mideyi güçlendirir, ülser ve gastrite iyi gelir. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Rahatlatıcı etkileri ile stresi azaltır ve tansiyonu düşürür.

Varisi önleyen ayva: Grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır. İshale iyi gelir. Vücudu zinde tutar, yorgunluk ve bitkinlikten korur. Ağız kokusunu önler. Kalp-damar hastalıklarından korur, varisi önler, varis tedavisine yardımcı olur.



YEŞİL MEYVELER

Bağışıklık güçlendirici elma: İçerdiği antioksidan ile bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Potasyum içeriği de oldukça zengin olan elma bu özelliği ile de bağırsak faaliyetlerini düzenler.

Vitamin deposu kivi: Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir. Lif açısından da zengin bir besin olan kivi, bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.