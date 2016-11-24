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na boza

Boğaz ağrısına salep boza
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve boza ile öksürüğe iyi geliyor. Diyetisyen Elif Yıldız, "Salebe konan tarçın hem kan şekerimizi dengeler hem de lezzet verir" diyor. Bozanın; darı, mısır veya pirinçten yapılan bir içecek olduğunu kaydeden Yıldız, şöyle devam ediyor: "Boza B grubu vitaminlerinden zengindir. Bağırsak florasını düzenleyici rolü vardır. Öksürüğe iyi gelir. Günde 1-2 bardaktan fazla tüketimi şişkinlik ve gaz şikayetlerine sebep olabilir."
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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