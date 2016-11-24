Boğaz ağrısına salep boza

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep ve boza boğaz ağrısı ile öksürüğe iyi geliyor. DiyetisyenElif Yıldız, "Salebe konan tarçın hem kan şekerimizi dengeler hem de lezzet verir" diyor. Bozanın; darı, mısır veya pirinçten yapılan bir içecek olduğunu kaydeden Yıldız, şöyle devam ediyor: "Boza B grubu vitaminlerinden zengindir. Bağırsak florasını düzenleyici rolü vardır. Öksürüğeiyi gelir. Günde 1-2 bardaktan fazla tüketimi şişkinlik ve gaz şikayetlerine sebep olabilir."
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