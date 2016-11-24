Babalığa 'dar'be!

Kısırlığın sadece kadınlara has bir problem olarak kabul edildiği günler geride kaldı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. BetülGörgen, son 50 yılda erkeklerdesperm sayısının azaldığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Yaş faktörünün önemli olduğunu söyleyen Dr. Görgen, "İnmemiştestisler, kansertedavisi, D vitaminieksikliği, ilaçlar, çeşitlihastalıklar, varikosel,kanal tıkanıklığı, sıkmastürbasyon, saunagibi aşırı ısı, alkol,sigara ve obezite de spermsayısını azaltır" diyerek, şöyle devam etti:
ŞIK TEHDİT... "Dar giysiler ve iç çamaşırlarıyla kendinizibir model ya da ünlübir futbolcu gibihissedebilirsiniz ama bu giysiler üreme kapasitenizi azaltabilir. Dar iç giyim, testislerinvücuda daha yakın olmasınısağlayarak hava dolaşımınıazaltmakta ve testislerdekiısının artmasına yolaçmaktadır. Optimum fonksiyon için en ideal ısı 35 derecedir. Bu yüzden dar iç çamaşırlarından, kot pantolonlardan ve taytlardan uzak durun. Yaklaşık 3 ay sonra sperm değerleri eskisine dönecektir."
BİSİKLET SÜRERKEN DİKKAT !
Uzun süre pedal çevirmek de penise giden sinir ve damarların uzun süre baskı altında kalmasına neden olarak üremeyi olumsuz etkiler. Düzenli ve uzun süren bisiklet egzersizi yapan erkeklerde ereksiyon problemleri sıktır. Bu nedenle bisiklet selesinin yumuşak olması tercih edilmelidir. Ayrıca ayakta pedal çevirme olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktadır
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