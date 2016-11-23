Pasta-böreği bırak ömrünü uzat

GEÇ ETKİLER
İnsan vücudunda normal ölçülerde şeker olduğu gibi kolesterol de bulunuyor. Şekerin ani yükselmesi komaya neden olurken, kolesterol yüksekliğinin sonuçları yıllar sonra ortaya çıkıyor. Kolesterol çeşitli besinlerle vücuda giren ve karaciğerde üretilen yağ benzeri bir maddedir. Bir yapı taşı olmakla birlikte çeşitli hormonların, aynı zamanda D vitamini ve safra üretimi için de gereklidir. Hücre zarlarının inşası ve bakımı için elzem olan kolesterol iyi huylu (HDL) ve kötü huylu (LDL) olmak üzere ikiye ayrılır.
İLAÇLARI KESMEYİN
Yüksek kolesterolü olan hastalar, kolesterol düşürücü ilaç kullandıkları zaman kan kolesterol seviyeleri normale inince ilacı bırakabileceklerini
düşünürler. Kolesterol ilacı bırakıldığında kan yağları yine yükselir. Bu nedenle bu ilaçlar, diyabet ilaçları gibi devamlı kullanılmalıdır. Kolesterol tedavisi mutlaka yaşam şartlarındaki değişiklikle birlikte olmalıdır.
RİSK FAKTÖRLERİ...
Sağlıklı beslenme de kolesterolün dengede olması için önemlidir. Doymuş yağ içeren bütün yiyecekler kolesterol içerir. Bu durumda ne kadar çok hayvansal gıda alınırsa kolesterol o kadar yüksek olur. Ancak tek sorumlu gıdalar değildir. Yaşam tarzı, aşırı kilo, sigara, ailenin tıbbi geçmişi, yaş, yüksek tansiyon, diyabet, böbrek ve tiroid hastalıkları gibi bazı faktörler de yüksek kolesterol için büyük risk oluşturabilir. Hiçbir şekilde dışarıdan kolesterol ihtiva eden yiyecekler tüketilmese bile vücudun günlük kolesterol imalatı 5,5 gramdır
BUNLARA DİKKAT !
Total kolesterol 200 mg/dl'nin altında, kötü kolesterol 100 mg/dl altında, iyi kolesterol düzeyi ise 35 mg/dl'den yüksek olmalıdır. Kan kolesterol düzeyi 200, LDL 130'un üzerinde, HDL 35'in altında ise risk yüksektir. Özellikle bazı risk faktörleri LDL (kötü) kolesterolün 100 mg/ dl'nin altında olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:
Ailede yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç öyküsü olması
Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı
Fiziksel aktivite azlığı
Sigara kullanımı
Aşırı kilo
40 yaş ve üzeri erkek olmak
Menopoz sonrası kadınlar
ETİN-TAVUĞUN YAĞINI YEMEYİN
Daha az hayvansal (doymuş) yağ tüketin. Alabildiğiniz en ince et dilimlerini satın alın.
Ette gözle görülebilen tüm yağları ve tavuğun derisini ayırın.
Şeker ve karbonhidrattan, özellikle mısır şurubu şerbeti içeren endüstriyel yiyeceklerden (sahte bal, reçel, hazır hamur işi tatlılar, bisküvi, pastane ürünü kekler, doğum günü pastaları, çikolata...) tüketmeyin.
Çoklu veya tekli doymamış yağlar açısından zengin yağları tercih edin. Yemek pişirirken altın standart olan zeytinyağını kullanın. Makul dozda tereyağı kullanılabilir
DAMARLARI TIKIYOR FELÇ BIRAKIYOR
Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar çeperinde aterom plaklarının birikmesine yol açabilir. Ateromlar hangi organın damarında birikirse o organda hastalıklar ortaya çıkacaktır. Kalbi besleyen atardamarlar tutulursa koroner arter hastalığına ve kalp krizine, beyin damarları tutulursa inmeye neden olur.
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