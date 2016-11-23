Güzelliğin sırrı 'on'da saklı

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger güzel bir cilt için tüketilmesi gereken 10 gıdayı şöyle sıralıyor...
1Yumurta: İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde...
2 Ceviz: Omega-3 yağ asidi içerir. Cildin elastikiyetini sağlar.
3 Turuncu renkli meyve-sebze: Havuç, kuru kayısı, balkabağı ve hurma gibi A vitamini içerikli renkli gıdalar kırışıklığı önler.
4Kırmızı et: Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir.
5Süt ve süt ürünleri: Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir.
6Balık: Omega-3 asitleri cildin nemlenmesine katkı sağlar. Haftada 3 gün yiyebilirsiniz.
7 Mor renkli meyveler: Cilt dokusunu besleyen kılcal damarları koruyan ve kuvvetlendiren flavonoid dutböğürtlen tipi meyvelerde bol miktarda bulunur. Cildin geç yaşlanmasını sağlar; kırışıklara karşı korur.
8Kefir: Probiyotik özellikli kefirde cilt dostu bakteriler bulunmaktadır. Cildi hem iç hem de dış yönden düzenler ve onarır.
9Zeytinyağı: Omega-9 kaynağı olan zeytinyağı cilt sağlığına iyi gelir. Özellikle yaşa bağlı cilt kırışıklığından korunmada etkilidir.
10Su: Cildin nem dengesinde büyük rol oynar. Sağlıklı bir cilt için her gün ortalama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.