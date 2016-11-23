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Güçten düşene

Hazmı kolaylaştıran, öksürüğe iyi gelen aynı zamanda cinsel gücü ve isteği de artırıyor...

Güçten düşene rezene
Bilinen en eski afrodizyak bitkilerden olan , cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Her gün bir miktar rezene tüketilmesinin cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Tohumlarından çay da yapabilirsiniz. Bu çay cinsel isteği artırır" diyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç de rezene çayının faydalarını şöyle sıralıyor:

İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kemik sağlığına katkı sağlar.
Kabızlığı önler.
Rezene çayı gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.
Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılabilmektedir.
Üst solunum yolu rahatsızlıklarında etkilidir. 6 Bebeklerde bilimsel adı kolik olan sebebi tam bilinmeyen, gazdan olabilen sancılara karşı savaşır. Emziren kadınlarda süt artırıcıdır. Ancak kullanmadan uzmana danışılmalıdır. Kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilir.
Safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı bulunanlar rezene çayı içmemelidir.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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