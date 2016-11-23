Güçten düşene rezene

Bilinen en eski afrodizyak bitkilerden olan rezene, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Her gün bir miktar rezene tüketilmesinin cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Tohumlarından çay da yapabilirsiniz. Bu çaycinsel isteği artırır" diyor. Uzman DiyetisyenPınar Kural Enç de rezeneçayının faydalarını şöylesıralıyor:
İçerdiğivitaminlerlebağışıklık sisteminigüçlendirir.
Kemik sağlığına katkı sağlar. Kabızlığı önler.
Rezene çayı gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Soğuk algınlığındakiöksürüklerde, balgamsöktürücü olarakkullanılabilmektedir.
Üst solunum yolu rahatsızlıklarında etkilidir. 6 Bebeklerdebilimsel adı kolikolan sebebi tambilinmeyen, gazdanolabilen sancılarakarşı savaşır. Emziren kadınlarda süt artırıcıdır. Ancak kullanmadan uzmana danışılmalıdır. Kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilir. Safra kesesi, böbrekve karaciğer rahatsızlığıbulunanlar rezene çayıiçmemelidir.
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