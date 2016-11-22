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e karşı sağ koldaki lere dikkat

Kansere karşı sağ koldaki benlere dikkat
İngiliz bilim insanları, cilt kanseri riskinin ben sayısıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan 3 bin kişi, 8 yıl boyunca takibe alındı. Bu kişilerin cilt tipleri, çilleri ve benleriyle ilgili bilgi toplandı. Bilgiler, cilt i teşhisi konulan hastalarla karşılaştırıldı. Çalışmaların ışığında, sağ kolunda 11'den fazla ben olanların cilt kanserine yakalanma olasılığının yüksek olduğu saptandı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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