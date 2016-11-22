Kansere karşı sağ koldaki benlere dikkat

İngiliz bilim insanları, ciltkanseri riskininben sayısıylabağlantılıolduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan 3 bin kişi, 8 yıl boyunca takibe alındı. Bu kişilerincilt tipleri, çillerive benleriyle ilgilibilgi toplandı. Bilgiler, cilt kanseri teşhisi konulan hastalarla karşılaştırıldı. Çalışmalarınışığında, sağ kolunda 11'den fazla benolanların cilt kanserine yakalanmaolasılığının yüksek olduğu saptandı.
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