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Her gün pekmez bitmez

, vücuda enerji verir. CinKanserE sel gücü arttırarak erkeklerin imdadına yetişir

Her gün pekmez cinsel güç bitmez
Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu pekmezi, "afrodizyak" özelliğiyle özellikle erkeklerin imdadına yetişiyor. Yapılan araştırmalara göre, kan dolaşımını düzenleyen pekmez, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Sperm sayısını ve kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan beylerin kısırlık tedavisini kolaylaştırıyor. Her gün bir çay kaşığı pekmez tüketilmesini öneren uzmanlar, bu gıdanın sağlığa olan faydalarını şu şekilde açıklıyor:

Kemikleri güçlendirir.
Anne sütünü arttırır.
Sindirim sistemini düzenler.
Kabızlığı önler.
Cildi, yaşlanma etkilerine karşı korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vücuda enerji verir.
Erkeklerde cinsel gücü arttırır.
Kalp krizi riskini düşürür.
Beyin sağlığını koruyarak, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Saç dökülmesini önler.
Kanı temizler.
Öksürüğü keser.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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