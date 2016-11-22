Her gün pekmez cinsel güç bitmez

Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzupekmezi, "afrodizyak" özelliğiyle özellikle erkeklerin imdadına yetişiyor. Yapılan araştırmalara göre, kan dolaşımını düzenleyen pekmez, cinselgücü ve isteği arttırıyor. Sperm sayısını ve kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan beylerin kısırlık tedavisini kolaylaştırıyor. Her gün bir çay kaşığı pekmez tüketilmesini öneren uzmanlar, bu gıdanın sağlığa olan faydalarını şu şekilde açıklıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Anne sütünü arttırır. Sindirimsistemini düzenler.
Kabızlığı önler. Cildi, yaşlanma etkilerinekarşı korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda enerji verir.
Erkeklerde cinsel gücü arttırır. Kalp krizi riskinidüşürür.
Beyin sağlığını koruyarak, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Saç dökülmesiniönler.
Kanı temizler. Öksürüğü keser.
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