Bir parça çikolata safra taşına veda

ÖĞÜN ATLAMAYIN
Karaciğer, günde yaklaşık 1 litre safra üretiyor ve açlık durumunda bunu safra kesesinde koyulaştırarak depoluyor. Yemek yenildiğinde safra kesesi kasılıyor ve içindeki safrayı, besinlerin sindirilmesi için, bağırsağa bırakıyor. Safranın içinde çeşitli tuzlar, kolesterol ve safra boyaları gibi maddeler bir denge içinde bulunuyor. Herhangi bir nedenle bu dengenin bozularak kolesterol içeriğinin artması durumunda safra kesesinde bir çökelek oluşuyor. Bu durumun devam etmesi safra taşı oluşumuna yol açıyor. Öğün atlayan kişilerde safra kesesinin uzun süre çalışmadan beklemesi ise safra taşı oluşma riskini arttırıyor.
ŞOK DİYETLER
tetikliyor Öğün atlayarak agresif kilo vermek, safra kesesi taşı hastalığına davetiye çıkartıyor. Öğün atlama durumunda bir parça çikolata yemek, safra kesesinin kasılıp içinin boşalmasını sağlıyor. Ayrıca, hızlı kilo verme sürecinde safra taşları çok küçük oluyor. Bu taşlar küçük olduğundan safra yolarına düşerek, ölüme sebep olabilecek sarılık,
safra yolu iltihabı ve pankreas iltihabına da sebep olabiliyor. Ayrıca hamileliğinin ilk aylarında aşırı kusan kişiler de arada bir çikolata yiyerek safra taşı riskini azaltabilirler.
TEK ÇARE AMELİYAT
Böbrek taşlarında olduğu gibi kırma veya düşürme gibi yöntemler safra kesesi taşları için uygulanamıyor. Bu nedenle şikayete neden olan safra taşlarının tek tedavisi olarak ameliyat gösteriliyor. Asemptomatik taşların genel olarak tedavisine gerek olmasa da çocuklarda, orak hücre anemisi olanlarda, çalışmayan safra kesesi durumunda, 2 cm'den büyük safra kesesi taşlarında, porselen kese oluşumunda ve şeker hastalarında safra kesesi taşı bulunması halinde ameliyat gerekiyor
BUNLARI TÜKETİN
Limon: Safra taşı tedavisinde oldukça etkili sonuçlar verir. Taşın çözülmesine yardımcı olur. MAYDANOZ: Safra taşına karşı korur. ISIRGAN : Safra taşının vücuttan atılmasını kolaylaştırır. KARA HİNDİBA: Vücutta birikmiş toksinleri ortadan kaldırır ve safra taşı oluşumunu önler. AYI ÜZÜMÜ: Safra kesesi taşı tedavisinde çok etkilidir ve taş oluşumunu engeller. Ayrıca safra taşının semptomlarından biri olan enfeksiyon oluşumunu da önler. NANE : Yatıştırıcı özellikleri ile safra ağrısını azaltır. ZERDEÇAL: Büyük safra kesesi taşlarını küçültmek için kullanılır. DEVE DİKENİ : Safra taşının küçülmesini sağlarken aynı zamanda mesane ağrılarını da ortadan kaldırır.
KİMLER RİSK ALTINDA ?
40 yaş üstü bireyler
Açık tenliler
Şişmanlar
Ailesinde safra taşı hikayesi olanlar
Kontrolsüz diyet yapanlar
Çok kusanlar
Siroz hastaları
Aşırı yağlı beslenenler
Damardan beslenmek zorunda kalan ağır hastalar
İlaç kullananlar
HASTALIK BELİRTİLERİ
Safra taşları, salgıyla birlikte safra kanallarına taşınır ve bu taşınma esnasında geçici spazma neden olabilir. Safra taşı oluşumunun başlıca belirtileri genellikle şunlardır: Karın, sırt ya da omuz ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, mide gazı , yüksek ateş , ağrı, deride sararma, vb...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.