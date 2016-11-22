Bağışıklık sisteminin ilacı: Portakal ve biber

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Prof. Dr. Birsel Kavaklı, hastalıklara karşı vücut direncini arttırmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Kavaklı, dengesiz beslenmenin yanı sıra ağır stres altında kalmanın da bağışıklık sistemini zayıflattığını açıkladı. Portakal ve biber gibi C vitamini içeren besinlerin hastalıklara karşı koruduğunu belirten Prof. Dr. Kavaklı, güçlü bir bağışıklık sistemi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Ellerinizi sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkanın.

Kişisel temizliğinize özen gösterin.

Meyve ve sebzeleri akan su altında iyice yıkandıktan sonra tüketin.

Günlük sıvı ihtiyacınızı mutlaka su ile karşılayın.

Gıdaları olabildiğince taze tüketin.

Pastörize edilmiş uzun ömürlü sütleri tercih edin. Çiğ süt tüketecekseniz kaymak tuttuktan sonra karıştırarak 5-7 dakika kaynatıp, olabildiğince kısa sürede soğutun.

Et ve yumurtaları iyice pişirin.

Taze peynir tüketmeyin.

Düzenli egzersiz yapın.

Kaliteli uykuya özen gösterin.

Aşı ile korunabileceğiniz hastalıklara karşı aşı yaptırın.