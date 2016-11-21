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gençleştiriyor

Uzmanlar, nın sağlık iksiri olduğunu kanıtladı. Mucize besinin, yaşlanmaya meydan okuduğu açıklandı

Zeytinyağı gençleştiriyor
Ulusal Zeytin ve Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, bilimsel araştırmalara dayanarak, sızma zeytinyağı tüketmek için "güzel nedenleri" açıkladı. Buna göre, A, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum içeren zeytinyağı şifa dağıtıyor. Vitamin deposu zeytinyağı, bağışıklık sistemini destekleyerek virüs, bakteri ve mantara karşı direnci arttırıyor. Kandaki kolestrol ve şeker düzeyini düşürüyor, yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. İçerdiği E vitaminiyle cildi güzelleştiriyor. Kansere yakalanma riskini de düşüren zeytinyağı, sindirimi rahatlatıyor ve bağırsakları düzenliyor. Zeytinyağı ayrıca insan ömrünü uzatıyor.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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