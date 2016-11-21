Zeytinyağı gençleştiriyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, bilimsel araştırmalara dayanarak, sızma zeytinyağı tüketmek için "güzelnedenleri" açıkladı. Buna göre, A,D, E ve K vitaminleri ile kalsiyumiçeren zeytinyağı şifa dağıtıyor. Vitamin deposu zeytinyağı, bağışıklık sistemini destekleyerek virüs, bakteri ve mantara karşı direnci arttırıyor. Kandaki kolestrol ve şeker düzeyinidüşürüyor, yaşlanmanın etkileriniazaltıyor. İçerdiği E vitaminiyle cildi güzelleştiriyor. Kansere yakalanma riskini de düşüren zeytinyağı, sindirimi rahatlatıyor ve bağırsakları düzenliyor. Zeytinyağıayrıca insanömrünüuzatıyor.
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