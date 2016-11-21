Kefir-zencefil doğal antibiyotik

1- Sarımsak-soğan: Mucizevi besin sarımsak; bakteri, mantar ve virüsleri yok eder. Özellikle çiğ tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğan da bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidandır.
2- Kefir: Düzenli tüketildiğinde gripten koruyor. Bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor.
3- Ispanak: Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanak, vücudu koruyor. Enfeksiyonlarla savaşıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyor.
4- Turp: Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığını önlüyor. Öksürüğe iyi geliyor.
5- Brokoli: Bağışıklığı destekliyor. KOAH hasarının engellenmesinde etkili oluyor.
6- Zencefil: Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil, gripten kansere kadar çok sayıda hastalığa karşı koruyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırıp mide bulantısını gideriyor.
7- Kırmızıbiber: Bağışıklık sistemini güçlendirirken, kalp krizi riskini azaltıyor. Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
8- Kivi: Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor. DNA'yı koruyor. Kan şekeri kontrolünü sağlıyor. Öksürüğe ve nefes darlığına iyi geliyor.
9- Pırasa: Kalbi besliyor. Birçok kanserden koruyor.
10- Nar: Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar, kalp ve damar dostu bir meyve. Damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özelliğe sahip. Kansere karşı etkili.
ÖKSÜRÜK KESEN TARİF
Siyah turpu üst kısmından kesip içerisini oyun. (İçinden çıkan parçaları atmayıp salatada kullanın.) Oyduğunuz kısmına bal koyun. Bir bardağın üzerine oturtun. Turpa alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine koyduğunuz bal, turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir gece bekletip, sabah-akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en az kendisi kadar faydalı olan yapraklarını da salatalarınızda kullanabilirsiniz.
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