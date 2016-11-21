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Diyabet hastalarına uyarısı

Diyabet hastalarına beyaz ekmek uyarısı
Diyetisyen Saadet Tayşi, diyabet hastalarında beslenmenin önemine dikkat çekti: "Şeker hastalarının ten uzak durması gerekiyor. Çünkü beyaz ekmek, kan şekerinin ani yükselmesine veya düşmesine neden oluyor. Bundan dolayı tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Hazır meyve sularını şeker hastalarına tavsiye etmiyoruz. Meyveleri de avuç içimizi geçmeyecek şekilde tüketmeliyiz. Fazla yediğiniz her besin, kan şekerini yükseltebiliyor. Bu nedenle dengeli beslenme hastalar için hayati önem taşıyor."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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