Diyabet hastalarına beyaz ekmek uyarısı

Diyetisyen Saadet Tayşi, diyabet hastalarında beslenmenin önemine dikkat çekti: "Şeker hastalarının beyaz ekmekten uzak durması gerekiyor. Çünkü beyaz ekmek, kan şekerinin ani yükselmesine veya düşmesine neden oluyor. Bundan dolayı tam tahıllı ekmektercih edilmeli. Hazır meyve sularını şeker hastalarına tavsiye etmiyoruz. Meyveleri de avuç içimizi geçmeyecek şekilde tüketmeliyiz. Fazla yediğiniz her besin, kan şekerini yükseltebiliyor. Bu nedenle dengelibeslenme hastalar için hayati önem taşıyor."
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