Aşka susamak!

Eski çağlarda ölümsüzlük verdiği düşünülen susamın faydaları saymakla bitmiyor. Protein ve enerji değeri yüksekolan susam, afrodizyak etkisi yaparak hormonları uyaran besinlerin başında yer alıyor. Kan akışını hızlandırarakerkeklerde ve kadınlarda cinselisteği kamçılıyor. Vücuda enerji veren susam, cinsel gücü arttırarak iktidarsızsorununa çare oluyor. Uzmanlar "mucize" olarak tanımladıkları susamın faydalarını şu şekilde özetliyor: Antioksidan özelliğiylekansere karşı korur. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Hazmıkolaylaştırarak kabızlığı giderir. Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır. Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur. Kemik erimesine karşı faydalıdır. Cinsel gücü arttırır. Nefes darlığına iyi gelir.
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