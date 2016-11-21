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Aşka ak!

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek azalır. Enerji deposu ise aşk hayatını canlandırır

Aşka susamak!
Eski çağlarda ölümsüzlük verdiği düşünülen susamın faydaları saymakla bitmiyor. Protein ve enerji değeri yüksek olan susam, afrodizyak etkisi yaparak hormonları uyaran besinlerin başında yer alıyor. Kan akışını hızlandırarak erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği kamçılıyor. Vücuda enerji veren , cinsel gücü arttırarak iktidarsız sorununa çare oluyor. Uzmanlar "mucize" olarak tanımladıkları susamın faydalarını şu şekilde özetliyor: Antioksidan özelliğiyle kansere karşı korur. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırarak kabızlığı giderir. Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır. Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur. Kemik erimesine karşı faydalıdır. Cinsel gücü arttırır. Nefes darlığına iyi gelir.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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