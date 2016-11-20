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Stresin sonu

Stresin sonu erken doğum
Türkiye'de her yıl 150 bin bebek hayata erken 'merhaba' diyor. Stres, obezite, sağlıksız beslenme, ileri ve erken yaş çoğul gebelikler ile prematüre doğumları artırıyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Dr. Esma Türkmen de, erken doğum oranının yükseldiğine dikkat çekiyor. Dünya Prematüre Günü nedeniyle düzenlenen 'Aceleci Leylekler' etkinliğinde konuşan Dr. Türkmen, prematüre doğan bebeklerin bakımı konusunda mutlaka ailelerin eğitilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Esma Türkmen, şöyle konuşuyor: "Prematüre doğumların önlenmesi için annede sağlıklı prenatal izlem ve enfeksiyonların kontrolü, stres ve tetikleyici faktörlerin engellenmesi, erken ve çok geç yaş gebeliklerden korunma, obezite ve sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesi, endikasyonu olmayan IVF gebeliklere (tüp bebek) bağlı çoğul doğumların önlenmesi gerekir."
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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