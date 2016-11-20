Diş telinin yaşı yok

Dişleri çapraşık olanlar dikkat! Ömür boyu bu dişlerle dolaşmak zorunda değilsiniz. Günümüzde her yaştan bireyin tel tedavisi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabileceğini söyleyen HospitadentDiş HastanesiOrtodontiUzmanı Dr. HaticeKübra Kavaz, çevre kemik doku ve diş etleri sağlıklı olduğu sürece ileri yaşlarda da tel tedavisinin mümkün olduğunu belirtti. Dr. Kavaz, "Yetişkinlerde diş çevresindeki periodontal dokular (kemik,diş eti) ne kadar sağlıklı ise tedavi o denli başarılıdır ve süresi de kısadır" dedi.
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