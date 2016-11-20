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nin yaşı yok

Diş telinin yaşı yok
Dişleri çapraşık olanlar dikkat! Ömür boyu bu dişlerle dolaşmak zorunda değilsiniz. Günümüzde her yaştan bireyin tel tedavisi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabileceğini söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Kavaz, çevre kemik doku ve diş etleri sağlıklı olduğu sürece ileri yaşlarda da tel tedavisinin mümkün olduğunu belirtti. Dr. Kavaz, "Yetişkinlerde diş çevresindeki periodontal dokular (kemik, diş eti) ne kadar sağlıklı ise tedavi o denli başarılıdır ve süresi de kısadır" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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