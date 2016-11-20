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Aşkın yakıcı gücü

Mutluluk hormonu salgılanmasını sağlayan kırmızı acı biber cinsel arzuyu da artırıyor. Aşk hayatına olumlu katkı sağlıyor...

Aşkın yakıcı gücü
İnsanların içindeki cinsel arzuyu uyandıran, cinsel yaşamını hareketlendiren ilaçlara, besin maddelerine, yağlara, bitkilere genel olarak afrodizyak deniliyor. Cinsel gücü artıran afrodizyaklar arasında kırmızı acı biber başı çekiyor. Bu biber mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen 'capsaicin' adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansı artırdığını ortaya koyuyor. Mutluluk hormonu salgılanmasını sağlayan kırmızı acı biberin sağlığa diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: 3 Kanserli hücrelerin yok edilmesine yardımcı olur. 3 Sindirimi kolaylaştırıp, idrar söktürücü etki yaratır. 3 Posa içeriği ile kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. 3 Terlemeyi artırarak toksinleri atar. 3 Vücut direncini artırır. 3 Metabolizmayı hızlandırıp, zayıflatır. 3 Kas ağrısı ve romatizmal
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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