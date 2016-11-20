Aşkın yakıcı gücü

İnsanlarıniçindeki cinsel arzuyuuyandıran, cinsel yaşamınıhareketlendiren ilaçlara,besin maddelerine,yağlara, bitkilere genelolarak afrodizyakdeniliyor. Cinsel gücüartıran afrodizyaklararasında kırmızı acıbiber başı çekiyor. Bubiber mutluluk hormonuendorfin üretiminidestekleyen 'capsaicin'adlı bileşeni içeriyor.Çalışmalar, bu bileşeninkan dolaşımını ve kalpatışını hızlandırdığını,bunun da cinselperformansı artırdığınıortaya koyuyor. Mutlulukhormonu salgılanmasınısağlayan kırmızı acıbiberin sağlığa diğerfaydaları ise şöylesıralanıyor:3 Kanserli hücrelerinyok edilmesineyardımcı olur.3 Sindirimikolaylaştırıp, idrarsöktürücü etki yaratır.3 Posa içeriği ilekolesterolü düşürücüetkiye sahiptir.3 Terlemeyi artıraraktoksinleri atar.3 Vücut direnciniartırır.3 Metabolizmayıhızlandırıp, zayıflatır.3 Kas ağrısı veromatizmal
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