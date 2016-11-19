Yol Durumu
  1. Ekmek ye kilo ver!
  2. Bebeği erteleme kısır döngüye girme

Mutluluğa şeker darbesi

Tepeden tırnağa tüm organları vuran diyabet yani şeker hastalığı ı da olumsuz etkiliyor. Kontrol edilemeyen diyabet hem kadın hem de erkeklerde isteksizliğe yol açıyor.

Mutluluğa şeker darbesi
Sinsi şeker a da darbe vuruyor. Diyabetik hastaların yüzde 70'inin cinsel fonksiyonlarında bozukluklar meydana geldiğini söyleyen Medical Park Bursa Hastanesi Endokronoloji Uzmanı Uz. Dr. Mine Özduman Cin, şöyle konuşuyor: "Bu rahatsızlık her iki cinste de diyabet süresi uzadıkça daha sık görülmeye başlar. Sinir sistemi harabiyetine ilaveten damarların yapısında meydana gelen bozukluklar bunun daha da ağırlaşmasına sebep olur. Kan şekeri kontrolsüz seyreden hem kadın hem de erkeklrde cinsel bozukluklar ortaya çıkabilmektedir." 'istek kaybol ur' Kadın hastalarda adet düzensizlikleri, cinsel istekte azalma veya cinsel istekte kayıp olabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yuliya Doster ise, şu uyarılarda bulundu:

'UTANMAYIN'
"Şeker hastalarının diğer sağlık problemleri gibi cinsel sorunlarını doğal algılayıp hekimiyle konuşması gerekir. Bunun hekimlerden gizlenmesi zaman içerisinde sorunun iyice şiddetlenmesine ve tedavinin zorlaşmasına sebep olur. Kan şekeri kontrolü beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin artırılması cinsel sağlık için koruyucu tedavi yaklaşımlarıdır."
Etiketler: ,
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar