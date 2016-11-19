Mutluluğa şeker darbesi

Sinsi şeker cinsel hayata da darbe vuruyor. Diyabetik hastaların yüzde70'inin cinselfonksiyonlarındabozukluklar meydana geldiğini söyleyen MedicalPark BursaHastanesiEndokronolojiUzmanı Uz. Dr.Mine ÖzdumanCin, şöyle konuşuyor: "Bu rahatsızlık her iki cinste de diyabet süresiuzadıkça dahasık görülmeyebaşlar. Sinir sistemi harabiyetine ilaveten damarların yapısında meydana gelen bozukluklar bunun daha da ağırlaşmasına sebep olur. Kanşekeri kontrolsüzseyreden hemkadın hem de erkeklrdecinsel bozukluklar ortayaçıkabilmektedir." 'istek kaybol ur' Kadın hastalarda adet düzensizlikleri, cinsel istekte azalma veya cinsel istekte kayıp olabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları veDoğum Uzmanı Op.Dr. Yuliya Doster ise, şu uyarılarda bulundu:
'UTANMAYIN'
"Şeker hastalarının diğer sağlık problemleri gibi cinsel sorunlarını doğal algılayıp hekimiyle konuşması gerekir. Bunun hekimlerden gizlenmesizaman içerisinde sorununiyice şiddetlenmesine vetedavinin zorlaşmasınasebep olur. Kan şekeri kontrolü beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin artırılması cinsel sağlık için koruyucu tedavi yaklaşımlarıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.