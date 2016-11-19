Ekmek ye kilo ver!

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler ağzına ekmek sürmezken; Memorial Diyarbakır Hastanesi'ndegörevli Diyetisyen Laleş Güzel, ekmek yiyerek de kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi. "Ekmeği bir süreliğine hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Fakat sonrasında yemediklerinizin hepsini tekrar yemeye başlayacaksınız" diyen Laleş Güzel, şöyle devam etti: "Ekmek yemeyince pilava saldırıyoruz, makarnaya yükleniyoruz. Ekmekte yağ yok ama pilavda ekstradan yağ var. Lahmacun,ekmek, içli köfte, kısır vedolma hayatın bir gerçeği. Önemli olan bunlarla birlikte zayıflamak, ekmek yiyerek kilo verebilmek. Yeterli ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Ekmek yiyeceksiniz ama miktarı önemli. Bunun için bir diyetisyene başvurup kalori ihtiyacının hesaplanması gerekli."
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