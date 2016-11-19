Bebeği erteleme kısır döngüye girme

İLAÇLAR DA ETKİLİYOR
Bugüne kadar hep kadınlara, 'Kariyer uğruna anneliği ertelemeyin' denildiğini söyleyen Ferti- Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, erkeklerin de babalığı ertelememesi gerektiğini belirtiyor. "Erkek üreme sağlığını etkileyen birçok sebep var. Enfeksiyonlar, kabakulak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, antibiyotikler ve
kemoterapi; erkeklerde kısırlığa neden olabilir" diyen Dr. Taşdemir, şu uyarılarda bulunuyor...
-Kısırlık sadece kadınlarda yaşanmıyor. 'Erkek adam kısır olur mu?' demeden önce mutlaka bir uzmana başvurup muayene olun. sigarada n uzak durun
-Erkek üreme sağlığını; hormonlar, sperm üretimi, sperm kanallarında spermin taşınması ve cinsel fonksiyonlar etkiler. Bunlardan herhangi birindeki bozukluk, infertiliteye (kısırlık) neden olur.
-Yüksek ısı, sauna ve sıcak su banyoları sperm üretimini olumsuz etkiler.
- Sigara; sperm sayısını, hareketini ve yapısını bozar. Sigara içen erkeklerin eşlerinde düşük ihtimalinin arttığı belirlenmiştir.
-Alkol, sperm üretimini engeller. Kronik alkolizm vakalarında testisler küçülür ve testosteron üretimi bozulur.
-Antibiyotiklerin birçoğu, parazit ilaçları, depresyon, mide ülseri, hipertansiyon ve alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediği gösterilmiştir.
ERKEKLERE İYİ GELEN
Baba olma hayaliyle yanıp tutuşan erkeklerin beslenmesine de dikkat etmesi gerekiyor. Muz, brokoli, çilek, turunçgiller ve suları; mercimek, kuru fasulye gibi tahıllar; kuşkonmaz, avokado, bezelye, ıspanak, taze fasulye gibi yeşil yapraklı sebzeler; karaciğer, yumurta, ton balığı ve yoğurt gibi gıdalar kaliteli sperm üretimine yardımcı oluyor.
HAYALLERE ENGEL OLAN NEDENLER
Kriptorşizm (inmemiş testis)
Testis tümörleri
Testiküler travma (Testislerde meydana gelen yaralanmalar)
Varikosel (Yumurtalık torbası ve testislerin etrafında oluşan varisli damarlar)
Üreme kanallarında tıkanıklık
Sistemik hastalıklar
Enfeksiyonlar
Geriye boşalma
KANSER İLAÇLARI ZARAR VERİYOR
Kemoterapi ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, sperm üretimine zarar verir. Bu ilaçların bir kısmının etkisi kalıcı olabilir. Kemoterapi öncesinde kanser hastalarından, ileride kullanılmak üzere sperm örnekleri alınarak dondurulabilir. Testislerde sperm üreten hücreler radyasyona çok duyarlıdır. Radyoterapi gören hastalarda da sperm üretimi 3-5 yıl içinde tekrar başlayabilir.
GENETİK BOZUKLUKLAR
Cinsiyet kromozomlarındaki bozukluk da kısırlığa yol açar. Bu vakaların birçoğunda testisler ve sperm üretimi olumsuz etkilenmiştir. Cinsiyet kromozomlarını etkilemeyen genetik bozukluklar da kısırlık sebebidir. Bazı kas hastalıklarında, Akdeniz anemisinde ve mesane bozukluklarında kısırlık sık görülür.
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