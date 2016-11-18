Yaşlanma karşıtı kremlere dikkat!

Yılların yüzüne yansıyan izlerini silmek isteyen kadınlar kozmetik ürünlerden faydalanıyor. Estetik PlastikCerrahi Uzmanı Op. Dr. BülentCihantimur, yaşlanma karşıtı kremlerisürerken dikkatli olunması gerektiğinibelirterek, şu uyarıda bulunuyor:"Mutlaka cildiniz makyajdan arındırılmış olmalı. Doğru hareketlerle süreceğinizanti-aging kremler cildinize çokfazla fayda sağlar. Kan akışınıhızlandırırsanız, ürün daha çabukemilir ve hızlıca hareketlenir. Lenf bezlerinin yönlerine de dikkat etmelisiniz."
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