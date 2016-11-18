Yaşlanma karşıtı kremlere dikkat!

Yılların yüzüne yansıyan izlerini silmek isteyen kadınlar kozmetik ürünlerden faydalanıyor. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, yaşlanma karşıtı kremleri sürerken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, şu uyarıda bulunuyor: "Mutlaka cildiniz makyajdan arındırılmış olmalı. Doğru hareketlerle süreceğiniz anti-aging kremler cildinize çok fazla fayda sağlar. Kan akışını hızlandırırsanız, ürün daha çabuk emilir ve hızlıca hareketlenir. Lenf bezlerinin yönlerine de dikkat etmelisiniz."