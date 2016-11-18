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Tükürükten

Tükürükten kanser testi
Gelişen teknoloji kanserin erken teşhisini kolaylaştırıyor. Genoks Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi de, tükürükte 30 gene bakarak meme, yumurtalık, kalın bağırsak, rahim, prostat, melanoma, pankreas ve mide kanserlerine yatkınlığı tespit ediyor. Mücadeleyi kolaylaştırıyor. Öte yandan yurt dışında yapılan anne karnındaki bebeğe DNA testi NIPT de ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bu test sayesinde hastalıklar anne karnında saptanıyor.
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