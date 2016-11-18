Tükürükten kanser testi

Gelişen teknoloji kanserin erken teşhisini kolaylaştırıyor. Genoks Genetik HastalıklarTanı Merkezi de, tükürükte 30 gene bakarak meme, yumurtalık, kalın bağırsak, rahim, prostat, melanoma, pankreas ve mide kanserlerineyatkınlığı tespit ediyor. Mücadeleyi kolaylaştırıyor. Öte yandan yurt dışında yapılan anne karnındaki bebeğe DNA testi NIPT de ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bu test sayesinde hastalıklar anne karnında saptanıyor.
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