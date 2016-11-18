Saç dökülmesine yumurta-balık

Kış mevsiminde saç bakımının ayrı bir önem kazandığını söyleyen Dr. Ata Nejat Ertek, uyardı: "Saç için doğru vitaminler önemlidir. A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaştırır ve kepek oluşumunu arttırır. Deniz ve süt ürünlerinde bulunan B1 veya kuruyemiş ile baharatlarda bulunan B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine yol açar. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamasını ve tellerideki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler. Bu vitamin kırmızı et, ciğer, peynir, yumurta ve balık gibi gıdalarda bulunur."