Saç dökülmesine yumurta-balık

Kışmevsimindesaç bakımınınayrı bir önemkazandığınısöyleyen Dr. AtaNejat Ertek,uyardı: "Saç içindoğru vitaminlerönemlidir.A vitaminieksikliği, saçlarıkırılganlaştırırve kepekoluşumunuarttırır. Deniz vesüt ürünlerindebulunan B1 veya kuruyemiş ile baharatlardabulunan B6 vitaminleri eksikliği, saçdökülmesine yol açar. C vitamini saçköklerini uyarır ve saç uzamasını vetellerideki pigment üretimini düzene sokar.B12 vitamini, saç köklerini besler. Buvitamin kırmızı et, ciğer, peynir, yumurta vebalık gibi gıdalarda bulunur."
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