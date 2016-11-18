İncir-ceviz-bal hep mutlu kal

KIŞ aylarında birçok rahatsızlığa karşı koruyucu kalkan olan kuru incir, içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Gribe karşı da tüketilmesi önerilen kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir, cevizve balla karıştırılıptüketildiğindeafrodizyak etkiyaratıyor. Cinsel isteksizlik çekenlere yardımcı oluyor. Gıda Mühendisi Gülcan Demir, kuru incirin faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor...
* Sindirimi kolaylaştırır.
* İçerdiği 'benzaldehit'maddesiyle kanserli hücrelerinbüyümesini önler.
* 55 yaş üstü yetişkinlerde yaygın görülen bir göz hastalığı olan sarı noktadan korunmak için düzenli olarak kuru incir yenmesi gerekir.
* Metabolizmayıhızlandırır.
* Tansiyonu dengeler.
* Cilt sağlığınakatkı sağlar.
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